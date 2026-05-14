Šodien 10:06
"Honda" cietis pirmos pamatdarbības zaudējumus kopš 1957. gada
Japānas autobūves kompānija "Honda Motor Co." pagājušajā finanšu gadā, kas noslēdzās martā, strādāja ar 414,3 miljardu jenu (2,2 miljardi eiro) pamatdarbības zaudējumiem, kas ir pirmie gada pamatdarbības zaudējumi kopš 1957. gada, teikts ceturtdien publiskotajā uzņēmuma paziņojumā.
Vienlaikus autoražotājs finanšu gadā cietis 423,9 miljardu jenu tīros zaudējumus, un "Bloomberg News" norāda, ka tie ir pirmie gada tīrie zaudējumi, kopš uzņēmums sāka konsolidēto finanšu rezultātu publiskošanu 1977. gadā.
Zaudējumi tiek skaidroti ar būtisku elektroauto stratēģijas koriģēšanu ASV. Martā "Honda" pavēstīja, ka ASV atceļ vairāku elektroauto modeļu izstrādi un laišanu tirgū, tādējādi uzņēnumam radot 2,5 triljonu jenu izdevumus.
"Honda" šajā situācijā vaino ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju, kas ieviesusi importa tarifus un atcēlusi nodokļu atlaides elektroauto pircējiem.
Tāpat autoražotājs norāda, ka samazinās "Honda" produktu konkurētspēja Ķīnā un citās Āzijas valstīs.