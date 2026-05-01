"Bolt Drive" apzinīgākajiem autovadītājiem piešķir privilēģiju - kas mainījies?
Automašīnu koplietošanas platforma "Bolt Drive" ir uzsākusi jaunu iniciatīvu, kas atalgo drošākos autovadītājus, veicinot drošas braukšanas kultūru uz Latvijas ceļiem. No šī brīža lietotāji, kuru braukšanas vērtējums ("Driving Score") sasniedz vismaz 95 punktus un kuri ir veikuši vismaz sešus vērtētus braucienus, varēs par 10 minūtēm ilgāk rezervēt automašīnu bez maksas, salīdzinot ar iepriekšējo 15 minūšu laiku.
Šī jauninājuma mērķis ir veicināt drošus braukšanas paradumus un motivēt lietotājus pievērst lielāku uzmanību ceļa satiksmes drošībai, vienlaikus nodrošinot papildu ērtības tiem, kas ievēro drošības noteikumus. "Bolt Drive" vadītājs Latvijā Edvīns Kažoks uzsver, ka uzņēmums ar šo jauno iniciatīvu cenšas ne tikai uzlabot lietotāju pieredzi, bet arī padarīt ceļus drošākus visiem satiksmes dalībniekiem. "Mūsu dati rāda, ka pat nelieli uzlabojumi braukšanas paradumos būtiski samazina nopietnu negadījumu risku," viņš atzīmēja.
Testējot šo jauno motivācijas sistēmu vairākos tirgos, "Bolt" rezultāti liecina par pozitīvām izmaiņām. Piemēram, ātruma pārsniegšanas gadījumu skaits samazinājies par vairāk nekā 7%, bet agresīvu manevru skaits – par vairāk nekā 5%.
Jaunā sistēma turpinās attīstīt "Bolt Drive" unikālo braukšanas vērtējuma sistēmu, kas tika ieviesta Latvijā 2025. gada septembrī. Šī sistēma automātiski analizē datus no automašīnās esošajiem sensoriem, vērtējot tādus aspektus kā braukšanas ātruma ievērošana, bremzēšanas intensitāte, pagriezienu veikšanas asums un paātrinājuma vienmērīgums. Šie dati palīdz lietotājiem sekot līdzi saviem braukšanas paradumiem, kā arī sniedz iespēju uzlabot tos, ja nepieciešams.
Šī programma ne tikai veicina drošības uz ceļiem palielināšanos, bet arī sniedz praktisku ieguvumu tiem, kas uzvedas apzinīgi. Apzinīgie autovadītāji tagad var ne tikai būt drošāki, bet arī baudīt papildu privilēģijas un ērtības, kas ļauj vēl labāk plānot ikdienas pārvietošanās laiku un veikt braucienus bez liekiem traucējumiem.