Apvienotie Arābu Emirāti pamet OPEC un OPEC+
Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) otrdien paziņoja, ka 1. maijā izstāsies no naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC un naftas ieguvējvalstu alianses OPEC+.
Par šādu iespējamu AAE rīcību jau bija izskanējušas baumas, jo AAE paudusi neapmierinātību ar naftas ieguves ierobežojumiem un tās attiecības ar kaimiņvalsti Saūda Arābiju kļuvušas arvien saspīlētākas.
"Šis lēmums atspoguļo AAE ilgtermiņa stratēģisko un ekonomisko redzējumu, kā arī mainīgo enerģētikas profilu, tostarp paātrinātās investīcijas vietējā enerģijas ražošanā, un nostiprina valsts apņemšanos pildīt atbildīgu, uzticamu un uz nākotni vērstu lomu globālajos enerģētikas tirgos," teikts AAE izplatītajā paziņojumā.
AAE un Saūda Arābija arvien biežāk konkurē ekonomikas jautājumos un reģionālajā politikā, jo īpaši Sarkanās jūras reģionā. 2015. gadā abas valstis apvienojās koalīcijā, lai cīnītos pret Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu kaujiniekiem. Taču decembra beigās šī koalīcija izjuka, pieaugot saspīlējumam abu valstu starpā.
Arī Saūda Arābija ir OPEC un OPEC+ dalībvalsts.