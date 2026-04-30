"Aizputes nami" no augusta plāno mainīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
SIA “Aizputes nami” no 1. augusta plāno pārskatīt ūdenssaimniecības tarifus Dienvidkurzemē, palielinot ūdensapgādes cenu līdz 1,71 €/m3 un samazinot kanalizācijas maksu līdz 1,87 €/m3, izmaksu kāpuma dēļ.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz, ka no šā gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam ūdensapgādes pakalpojuma cena no esošajiem 1,37 eiro par kubikmetru (m3) paaugstināsies par 24,82% un sasniegs 1,71 eiro/m3.
Savukārt kanalizācijas pakalpojumi no 1,97 eiro/m3 samazināsies par 5,08% un būs 1,87 eiro/m3. Savukārt no 2027. gada 1. augusta plānots, ka par ūdensapgādes pakalpojumiem būs jāmaksā 1,67 eiro/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem 1,98 eiro/m3.
Uzņēmums tarifa izmaiņas pamato ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielinājumu un neparedzēto energoresursu ieņēmumu/izdevumu iekļaušanu tarifa projektā.
Tarifi tiks piemēroti Dienvidkurzemes novada Aizputes pilsētā, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagastos.
“Aizputes nami” reģistrēti 1991. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3,48 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā bija 1,89 miljoni eiro, zaudējumi – 240 563 eiro. Pagājušā gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti. Vienīgā “Aizputes namu” īpašniece ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība.