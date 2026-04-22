Elektriskais Can-Am Outlander jau atceļojis uz Rīgu
Aizvadītajā brīvā laika izstādē Outdoor bija apskatāms bagātīgs mototehnikas klāsts. Neiztrūkstošs izstādes dalībnieks ir Can Am un Triumph pārstāvis SIA SDK, kas uz Ķīpsalu jau bija atvedis pasaulē pirmo pilnizmēra elektrisko ATV visurgājēju Can Am Outlander Electric.
"Tas ir elektrisks kvadracikls, jo tagad ir moderni pāriet uz elektrisko piedziņu,” stāsta SIA SDK valdes priekšsēdētājs Jānis Kivlinieks. TV Autoziņu skatītājiem ar elektrisko Outlander bija iespējams iepazīties pirms pāris nedēļām, kad dalījāmies pirmajos iespaidos pēc testa brauciena Čehijā.
Parasti kaut kas elektrisks neizbēgami iznāk dārgāks par līdzīgu degvielas modeli. Can-Am tāds nav. Outlander Electric maksā sākot ar 19 000 eiro, un pirmie pasūtījumi jau veikti. “Liela interese ir no medniekiem, arī tiem, ka kavdraciklus lieto piemājas saimniecībās. Nobraucamais attālums nav liels, bet nav arī motora skaņas, tāpēc netraucē kaimiņus un nebiedē zvērus,” apgalvo Kivlinieks. Izpaliek arī benzīna motoram obligātā apkope. Elektriskā sniedzamība nav liela, 50 - 70 km. Trīs dienu pārgājienam tāds nederēs, turpretim īsam izpriecu braucienam gan.
Can-Am modeļu klāstā netrūkst citas mototehnikas, kas labi der tiem, kam no īstiem motocikliem mazliet bail. “Motosezona nāk, daudzi grib braukt, bet ar divriteņu motociklu nesanāk. Tad var braukt ar tādu motociklu, kam nemaz nevajag motocikla tiesības,” saka Jānis. Viņš sēž uz Can-Am Spider, kas ir liela ceļojumu motocikla trīsriteņu analogs par 30 000 eiro. Ir gan šosejas, gan enduro, gan divreiz lētāki jauniešu modeļi Can-Am trīsriteņu motocikli nekad neapgāzīsies un tiem nekad nebūs jāpārslēdz ātrumi, jo transmisija ir variators - gluži kā sniega motocikliem, kas patiesībā ir šo braucamrīku pamatā: Ņav ātrumi jāpārslēdz, un viegli vadīt.,” rāda Kivlinieks.
Bet tagad - pie motocikliem! Jūs taču atceraties Triumph vieglo pilsētas motociklu Trident 660? Tas būtu labs pirmais motocikls, taču īstiem “nažiem” nedaudz par švaku. Tāpēc Triumph šogad izlaidis šo: “Atcerieties bija Street Triple R ar 765 ccm motoru. Tas pats dzinējs ielikts arī Triumph 800,” saka SIA SDK pārstāvis Arnis Blodons. “Tam ir 107 ZS, spoileris standartā un spilgtas krāsas.” Trident 800 ir tikai tūkstoti eiro dārgāks par Trident 660. Bet - kāda atšķirība temperamentā!