Pirmais brauciens ar jaunāko Toyota RAV4. Jaudīgāki hibrīdi, ērtāks salons, augstāki mērķi
Nevienam nav jāstāsta, cik svarīgs modelis ir Toyota RAV4. 30 gados visā pasaulē pārdoti 15 miljoni RAV4, no tiem 2,5 miljoni Eiropā un savukārt no tiem daudzi tūkstoši - Latvijā. TV Autoziņas Spānijā izbrauca ar jauno RAV4 modeli.
Tāpat kā iepriekš RAV4 spēka agregāts veidots uz 2,5 l benzīna dzinēja bāzes. Tas, protams, atrodas priekšā, taču pārējās sastāvdaļas ietekmē arī bagāžnieka ietilpību. Arī jaunais RAV4 būs pieejams kā pašuzlādes hibrīds, kas ir populārāks, vai kā lādējamais hibrīds PHEV, un tādi nu būs divi dažādi. Šajā gadījumā ir darīšana ar lādējamo hibrīdu. Uzlādes ligzda ir kreisajā spārnā, un kaut kur apakšā ir pamatīga izmēra baterija. Ar visu to Toyota atradusi vietu nodalījumam zem grīdas. Pašuzlādes hibrīdam grīda ir pilnīgi gluda, jo arī gaitas baterija ir desmitreiz mazāka. Taču RAV4 lādējamais hibrīds bez degvielas var nobraukt līdz pat 137 km. No lādējamā hibrīda, kas ar elektrību var nobraukt vairāk par 100 km nebūtu jēgas, ja nevarētu to ātri uzlādēt. RAV4 tāda iespēja ir, taču ar tikai 50 kW jaudu.
Drosmīgajām ārējām pārvērtībām seko arī RAV4 kabīne. Ar jauno RAV4 Toyota gribējusi ja ne nojaukt tad padarīt nemanāmāku barjeru starp RAV4 un Land Cruiser. Jaunais salons ir medusmaize tiem, kam iepriekšējais interjers šķita parāk tāls no īstiem apvidniekiem. Brutāla stūre ar kantainu vidu ļoti “velk” visurgājēju virzienā. Projektējot jauno kabīni Toyota nav kautrējusies šo to nošpikot no citiem. Ļoti labs piemērs ir transmisijas slēdzis starp sēdekļiem. Kopumā jaunā RAV kabīne ir pārdomāta un ārkārtīgi funkcionāla.
Jaunā RAV4 hibrīdu jauda variē no 185 līdz pat 309 zirgspēkiem. RAV4 ar PHEV agrāk bija topmmodelis - jaudīgs, ātrs bet ari dārgs automobilis. Tagad ir lētāka versija ar priekšpiedziņu un mazāku jaudu - 272 ZS. Un rodas jautājums kāpēc tāda nepieciešama? Domājams, ka tā Toyota radusi tiešu konkurentu Volkswagen grupas lādējamiem hibrīdiem, kas arī ir priekšpiedziņas automašīnas. Galvenā PHEV priekšrocība ir degvielas patēriņš. Vajadzētu ieskatīties panelī, jo te rakstīts, ka ar benzīnu var nobraukt 1000 km. Un tas, neieskaitot elektrisko sniedzamību, jo tā uzrādās atsevišķi. Un te mēs nonākam līdz brīdim. kad radīta alternatīva kādreizējam RAV4 dīzelim.
Pirmajā dienā izbraucām ar Style skaistā bronzas krāsā. Šī komplektācijā būs pieprasītākā, bet ļaudīm ar augstākām prasībām Toyota sagatavojusi GR Sport. Priekšpuses dizains tur vien ir ko vērts. Toyota saka, ka GR Sport ir citāda stūre un balstiekārta. Mēs braucam apstākļos kādu Latvijā nav - augstu kalnos un pa lieta betona ceļu. vJa ar RAV4 bieži jābrauc pa nelīdzenu ceļu, tad ieteiktu skatīties uz 18 collu riteņiem, jo ar 20” te īsti nav ko darīt. Bet vai GR Sport tiešām brauc citādi nekā Style? Mazliet asāks un savāktāks tas ir, bet tīri braukšanas dēļ nevajag rauties pēc šāda RAV4. Bet izskatās tas ļoti labi.
GR Sport arī labi maksā, jo pieejams tikai ar pilnpiedziņu un sākot ar 51 000 eiro. Jaunā RAV4 bāzes cena ir 40 500, tātad gandrīz par desmitnieku mazāk. Ja nav uzlādes iespēju, tad brauktu ar parasto RAV4 hibrīdu. Tam ir gandrīz 200 ZS un pilnpiedziņa. Priekšpiedziņai ir par 9 ZS mazāk. Gudrāks, smukāks un labāk nopakots, jaunais RAV4 palicis uzticīgs vecajam, labajam variatoram. Tā vien rādās, ka jaunais Toyota RAV4 ir gatavs dažādām situācijām. Jaunais dizains iedevis tādus kā temperamenta aizmetņus un varētu uzrunāt ne tikai rūdītos klientus, bet arī pircējus no citiem zīmoliem.