McCANN Riga ar drosmīgu kampaņu piesaka sevi Baltijas tirgū
Viļņas ielās šobrīd izvietoti plakāti ar uzrakstu “Labākā aģentūra Viļņā ir McCANN Riga”, un Tallinā redzami līdzīgi vēstījumi. Kampaņa piesaistījusi gan sabiedrības, gan mediju uzmanību, raisot diskusijas par tās vēstījuma tiešumu un pārliecību.
Šie apgalvojumi balstīti uz Baltijas valstu aģentūru 2025. gada reitingu Baltic Agency Ranking, ko izveidojis nozares portāls Best- Marketing.ee. Tops tiek veidots, analizējot aģentūru sniegumu starptautiskos reklāmas festivā- los un konkursos, tostarp Can- nes Lions, Effie Awards, EPICA Awards, Clio Awards, Eurobest, Golden Drum, KIAF Awards, D&AD Awards, ADCE Awards, kā arī The One Show un citos nozares pasākumos. Balstoties uz šā reitinga rezultātiem, šā gada sākumā pasākumā Baltic Best tieši McCANN Riga tika oficiāli atzīta par labāko radošo aģentūru Baltijā.
Aģentūras radošā direktore un radošā eksporta nodaļas vadītāja Sintija Popena norāda, ka kampaņas mērķis ir plašāk iepazīstināt ar aģentūru Lietuvas un Igaunijas tirgū: “Ne visi zīmoli Lietuvā un Igaunijā sadarbojas ar McCANN Riga kā savu radošo aģentūru, jo ne visi zina, ka esam labākā aģentūra Baltijā. Mums ļoti patīk strādāt ar lietuviešiem un igauņiem, un mēs priecātos vairāk sadarboties ar viņiem.”
Popena piebilst, ka kampaņa ir arī aicinājums uz sadarbību plašākā nozīmē – ne tikai ar uzņēmumiem, bet arī ar nozares profesionāļiem. “Mēs vēlamies, lai mūs labāk iepazīst gan Lietuvas, gan Igaunijas tirgū – gan uzņēmumi, gan aģentūras, gan radošie talanti. Esam atvērti jaunām sadarbībām un kopīgiem projektiem visā Baltijā.”