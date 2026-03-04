“Latvijas Pasts” aptur sūtījumu pieņemšanu uz vairākām Tuvo Austrumu valstīm
VAS “Latvijas Pasts” aptur klientu sūtījumu pieņemšanu piegādēm uz Tuvo Austrumu reģiona valstīm un atsevišķiem galamērķiem, ko ietekmē ģeopolitiskās situācijas izraisītie avio satiksmes ierobežojumi un loģistikas pārrāvumi. Izmaiņas ir spēkā no šodienas, 4. marta.
“Latvijas Pasts” nekavējoties atsāks pieņemt sūtījumus, tiklīdz situācija Tuvo Austrumu reģionā stabilizēsies vai uzlabosies.
Tikmēr pieņemts lēmums apturēt sūtījumu pieņemšanu, jo šobrīd nav iespējams nodrošināt prognozējamu sūtījumu apmaiņu ar Afganistānu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinu, Bruneju Darusalamu, Ēģipti, Irāku, Irānu, Izraēlu, Jordāniju, Jemenu, Kuveitu, Kataru, Libānu, Omānu, Palestīnu, Saūda Arābiju, Sīriju un Sudānu.
Situācija, kam uzņēmums aktīvi seko līdzi, var mainīties atkarībā no notikumu attīstības Tuvajos Austrumos.
Sūtījumi, kas šobrīd atrodas pie “Latvijas Pasta” vai sadarbības partneriem, tiek uzglabāti šķirošanas centros, lai tos vēlāk apstrādātu pēc FIFO (first in, first out) principa, prioritāri piegādājot senākos sūtījumus.