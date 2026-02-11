Izmēģinājuma brauciens ar jauno elektromobili MG S5
TV Autoziņu testā atkal nonācis jauns MG markas modelis. Pēc numurzīmes redzams, ka tas ir elektrisks, bet pēc apveidiem - ka ir krosovers. To sauc par MG S5.
Tas ir jaunākais MG elektromobilis, kas pieejams Eiropā. S5 ir lielāks un dārgāks par jau redzēto MG4, un maksā sākot ar 33 000 eiro. Pēc proporcijām un izmēriem MG S5 nedaudz atgādina Škoda Karoq. Uzlāde turpat kur citiem ir benzīnbākas vāciņš - kreisajā aizmugurējā spārnā. Bagāžnieka vāku šķērso gaismas josla, kas aptver MG logotipu. Pats vāks vismaz šajā komplektācijā ir ar elektropiedziņu. Bagāžnieks nav vislielākais, toties tā apakšā un sānos iekārtots glīts organaizers.
S5 seko eiropiešu piemēram arī citur. Ir bijuši gadījumi, kad ķīniešu automašīnām durvis neveras pārāk plaši, bet paskatieties uz MG S5! Viss kā pēc grāmatas! Nez, vai tā ir arī iekšā?S5 ir MG standartiem pieklājīgs interjers. Zem centrālā ekrāna ierīkots estētisks metālisku kloķīšu bloks. Tas vada arī “klimatu”, lai nav lieki jābakstās pa ekrānu. Stūresrats un paši ekrāni gan ir tādi pat kā citos MG. Pirms braukšanas vēl iekāpsim aizmugurē. Tur nav paaugstinājuma no transmisijas tuneļa, tātad ir pilnīgi līdzena grīda.
Ar pārredzamību no vadītāja vietas MG S5 arī viss ir ir labi. Paplašinājumi spoguļos ļauj redzēt vairāk nekā ar parastu taisnstūra stikliņu. “Sēž” uz ceļa un stūrējas S5 arī ļoti patīkami. Kā nu ne? Visiem MG S5 ir aizmugurējā piedziņa, un tik kompaktā automašīnā tas ir retums. Viena lieta gan jāpatur prātā. Ja gribas lielo nobraukumu un lielos zirgspēkus, tad jāņem lielā baterija. Tad S5 cena vairs nebūs kārdinošie 33 tūkstoši, bet līdz pat 40 000 eiro.
64 Kwh ved krietni tālāk par 49. Bet - vai man to tiešām vajag? Pilsētā pietiek ar pamata bateriju. Tieši tāpat jāpajautā sev, vai tiešām nepieciešami 18 collu riteņi 17” vietā un pāris sintētiskās ādas ielaidumu auduma krēslos. MG S5 ir tas interesantais gadījums, kad automašīna uzrunā nevis ar to kas tajā ir, bet kā nav. Šajā elektromobilī nekas netracina. Sevišķi 7 gadu garantija un ātrās uzlādes jauda kā minimums 120 kW apmērā. MG Tas S5 ir jēdzīgs un pašpietiekams elektromobilis ar vismaz 170 ZS jaudu un līdz pat 480 km sniedzamību. Ja ir doma pārsēsties uz no benzīna SUV uz tādu pašu elektrisku, šī varētu būt viena no pirmajām izvēlēm.