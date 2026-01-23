Populārākie zīdaiņu pārtikas uzņēmumi spiesti atsaukt savu produkciju
Trīs lielākie zīdaiņu pārtikas ražotāji - "Nestle", "Danone" un "Lactalis" - spiesti atsaukt lielu daļu savas produkcijas aizdomās par toksiskā cereulīda piesārņojumu, ziņo "Euronews".
Cereulīds ir toksīns, kas var izraisīt vemšanu, caureju un vēdera krampjus. Pašlaik pastāv aizdomas, ka šie gadījumi varētu būt saistīti ar vienu piegādātāju no Ķīnas, kas piegādā arahidonskābes eļļu, kura ir svarīga sastāvdaļa daudzu zīdaiņu maisījumu sastāvā.
"Lactalis" bija pēdējais uzņēmums, kas paziņoja par sešu partiju atsaukšanu no zīdaiņu maisījumu zīmola "Picot", kuru produkti tika izplatīti 18 valstīs. Ietekmētās partijas tika pārdotas no 2025. gada janvāra līdz izlietojuma termiņiem, kas ilgst līdz 2027. gada martam. "Lactalis" paziņoja, ka pēc brīdinājuma saņemšanas tika veikti testi neatkarīgā laboratorijā, lai izvērtētu potenciāli ietekmētos produktus.
"Danone" atsaukums līdz šim ir bijis mazāks, atsaucot vienu partiju, kas tika ražota Taizemē un kuru Singapūras Pārtikas aģentūra pieprasīja atsaukt, pirms tā nonāca tirgū.
"Nestle" bija pirmais uzņēmums, kas atsauca produktu vairāk nekā 60 valstīs pēc piesārņojuma atklāšanas vienā no tās rūpnīcām Nīderlandē. Šī atsaukšana kļuva par vienu no lielākajām uzņēmuma atsaukšanām, ietekmējot vairākas zīmolu partijas, piemēram, SMA, "Beba", "Guigoz" un "Alfamino".
"Nestle" paziņoja, ka bērnu drošība un labsajūta ir uzņēmuma galvenā prioritāte, un viņi apņemas sniegt skaidru informāciju vecākiem un aprūpētājiem.