"Universal Music" aiziet no Igaunijas, sekojot "Warner" un "Sony"
Šogad darbību pārtrauks "Universal Music" birojs Igaunijā, kas pēc "Warner" un "Sony" pārstāvniecību slēgšanas bija pēdējā no trīs lielo mūzikas ierakstu kompāniju pārstāvniecībām, kas darbojās Igaunijā.
"Universal Music Estonia" (iepriekš "Universal Music Baltic") ir daļa no pasaulē lielākās ierakstu kompānijas "Universal Music Group" un atbild par mūziķu, kuri ir noslēguši līgumus ar "Universal", mūzikas izplatīšanu, licencēšanu, mārketingu, fizisko un digitālo pārdošanu reģionā.
Pirmā vietējā grupa, kas 2008. gadā sāka sadarboties ar "Universal Music" biroju Igaunijā, bija "Roovel Oobik".
18 gadu laikā ar "Universal" Igaunijas nodaļu sadarbojās arī Tanels Padars un "The Sun", "Metsatoll", "Malcolm Lincoln", Elīna Borna, Jiri Potsmans, "Metsakutsu", Maiana, Ūdo Seps, "Miljardid", Alika un citi.
Pašlaik ar "Universal Music" Igaunijā turpina sadarboties tādi mākslinieki kā "Villemdrillem", "Clicherik & Max", "Clicherik" kā solo mākslinieks un "5miinust".
Piektdien "Universal Music Estonia" izdos jaunu repa izpildītāja "Clicherik" dziesmu ar nosaukumu "Ouna sees". "Clicherik" mini albums būs pēdējais, kas iznāks "Universal Music" biroja Igaunijā paspārnē.
2024. gada pavasarī Igaunijā tika slēgts "Warner Music" birojs. Tajā pašā gadā sadarbību ar vietējiem māksliniekiem pārtrauca arī "Sony Music" pārstāvniecība.