"Mintos" uzsāk finansējuma piesaistes kampaņu nākamajam izaugsmes posmam
Mintos, Eiropā vadošā platforma ilgtermiņa investēšanai privātajiem investoriem, šodien paziņo par jaunas finansējuma piesaistes kārtas uzsākšanu, lai atbalstītu uzņēmuma nākamo attīstības posmu. Šis paziņojums ir paredzēts tikai plašsaziņas līdzekļu informēšanai.
Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti Mintos darbības un regulatīvā pamata stiprināšanai, uzņēmumam turpinot gatavoties ECB bankas licences pieteikuma iesniegšanai saskaņā ar tā ilgtermiņa stratēģiju. Investīcijas tiks novirzītas arī Mintos produktu klāsta paplašināšanai, kā arī digitālās un mobilās pieredzes turpmākai pilnveidošanai. Šīs iniciatīvas apliecina Mintos apņemšanos izveidot drošu, pārredzamu un daudzveidīgu investīciju platformu privātajiem investoriem visā Eiropā.
Pašlaik Mintos apkalpo gandrīz 700 000 reģistrētu lietotāju un pārvalda aktīvus aptuveni 800 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums koncentrējas uz ilgtspējīgu izaugsmi, atbilstību regulatīvajām prasībām un ilgtermiņa investoru mainīgo vajadzību apmierināšanu arvien digitālākā investīciju vidē.