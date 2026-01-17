Veikalu "Citro" un "Eldo" līdzīpašnieka "Gabriēla" dalībnieku sastāvā veiktas izmaiņas
Veikalu "Citro" un "Eldo" līdzīpašnieka SIA "Gabriēla" dalībnieku sastāvā veiktas izmaiņas, liecina informācija "Firmas.lv".
Līdz šim "Gabriēla" pilnībā piederēja Aldim Anzenavam.
Patlaban "Gabriēla" kapitālā 47% pieder Olafam Anzenavam, 22% - Gabriēlai Anzenavai, 22% - Rolandam Anzenavam, bet 9% - Aldim Anzenavam.
Izmaiņas "Gabriēla" dalībnieku sastāvā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas 15. janvārī.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Gabriēla" 2024. gadā strādāja ar 66,655 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 7,5% un sasniedza 4,5 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 1992. gadā, un tā pamatkapitāls ir 35 571 eiro.
Jau ziņots, ka "Citro" un "Eldo" zīmolu pārvaldītājs SIA "Latvian Retail Management" 2024. gadā strādāja ar 17,612 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,7% vairāk nekā 2022. gadā, bet kompānijas peļņa saruka par 33,5% - līdz 38 694 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro. "Latvian Retail Management" īpašnieki ir Vasīlija Popandopulo uzņēmums SIA "Lekon" (33,33%), "Gabriēla" (33,33%) un AS "Diāna" (33,33%), kuras patiesais labuma guvējs ir Edvīns Bergmanis.