Dramatiski pieaugusi zelta cena.
Bizness un ekonomika
Šodien 20:22
Haotiskais 2026. gada sākums zelta cenu "uzsviedis kosmosā"
2026. gada sākumā strauji pieaugusi zelta cena, pārsniedzot 1970 eiro par Trojas unci (31,1 g), investoriem arvien aktīvāk meklējot drošus patvērumus politiskās un ekonomiskās nenoteiktības apstākļos.
Sudrabs sekojis līdzīgai tendencei, trešdien pieaugot par vairāk nekā 6% un pārsniedzot 78 eiro par unci, savukārt kopš gada sākuma tā vērtība kāpusi jau par 29%. Dārgmetālu cenu kāpums notiek uz haotiska 2026. gada fona, ko iezīmē ASV militārās darbības Venecuēlā, nemierus un ASV prezidenta Donalda Trampa draudus Irānai un pieaugošo spriedzi finanšu sektorā.
Lai gan akciju tirgi uz šiem notikumiem reaģējuši salīdzinoši mierīgi, investoru bažas īpaši spilgti atspoguļojas metālu tirgū. Zelts tradicionāli tiek uzskatīts par drošu patvērumu inflācijas, ģeopolitiskās spriedzes un pieaugoša budžeta deficīta apstākļos.