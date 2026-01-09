Pircēji sarosījušies: Latvijā mazumtirdzniecības kāpums bijis straujāks nekā vidēji Eiropā
Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā pērn novembrī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pirms gada, palielinājās par 3,3%, kas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā un eirozonā vidēji, liecina statistikas biroja "Eurostat" piektdien publiskotie dati par 24 bloka dalībvalstīm.
Straujākais kāpums novembrī reģistrēts Kiprā (+8,5%), Portugālē (+6,5%) un Dānijā (+6,2%). Lietuvā, tāpat kā Latvijā un Francijā, mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājies par 3,3%, bet Igaunijā - par 0,2%.
Kritums šajā periodā fiksēts Rumānijā (-4,6%), Slovākijā (-2,8%), Austrijā (-2,2%) un Luksemburgā (-0,1%).
Gan ES, gan eirozonas valstīs, par kurām pieejami dati, mazumtirdzniecības apgrozījums novembrī gada salīdzinājumā pieaudzis kopumā par 2,3%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi mazumtirdzniecības apmērs novembrī gan ES, gan eirozonā palielinājies par 0,2%.
Lielākais kāpums mēneša izteiksmē bijis Luksemburgā (+5,8%), Portugālē (+2,2%) un Dānijā (+1,9%), straujākais samazinājums fiksēts Horvātijā (-2,2%), Beļģijā (-1,6%), Slovākijā (-1,5%) un Igaunijā (-1,4%), bet Rumānijā mazumtirdzniecības apmērs saglabājies nemainīgs. Latvijā, tāpat kā Itālijā, mazumtirdzniecība pieaugusi par 0,3%, bet Lietuvā tā palielinājusies par 0,8%. Dati nav pieejami par Čehiju, Īriju un Grieķiju.