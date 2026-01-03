Likvidēts uzņēmums "Ericsson Latvia"
Likvidēts tehnoloģiju uzņēmums SIA "Ericsson Latvia", liecina informācija "Firmas.lv".
Lēmums likvidēt kompāniju pieņemts šogad 3. jūlijā, bet likvidācijas process sākts 16. jūlijā un pabeigts 23. decembrī.
Uzņēmuma 2024. gada pārskatā minēts, ka "Ericsson Latvia" ir mainījusi savu biznesa modeli no plūsmas tirgus uz tiešo tirgu. Pēc šī lēmuma pieņemšanas "Ericsson Latvia" vairs nav aktīvas vietējās darbības, un tas atstāja uzņēmumu bez ieņēmumu avota.
Biznesa modeļa maiņas rezultātā "Ericsson Latvia" saņēma kompensāciju 87 000 eiro apmērā, kas ir atspoguļota peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie saimnieciskās darbības.
Tāpat uzņēmuma 2024. gada pārskatā teikts, ka nav pieņemts formāls lēmums par sabiedrības likvidāciju, tomēr, ņemot vērā biznesa modeļa maiņu un lielu varbūtību, ka šāds lēmums tiks pieņemts un process, iespējams, tiks pabeigts 12 mēnešu laikā pēc gada pārskata parakstīšanas.
"Ericsson Latvia" pērn strādāja ar 139 445 eiro apgrozījumu, kas ir par 93,5% mazāks nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 23,3% un sasniedza 101 626 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1998. gadā, un "Ericsson Latvia" vienīgais īpašnieks bija Zviedrijas "Telefonaktiebolaget L M Ericsson".