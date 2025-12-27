Pieprasījums pēc dārgākiem pārtikas produktiem sarūk, atzīst ražotāji
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) šo gadu vērtē kā stabilizēšanās periodu pēc saspringtā inflācijas cikla, informēja LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.
Viņa skaidroja, ka pēc ilgstošiem un neprognozējamiem cenu kāpumiem tirgus pamazām ir nomierinājies - izejvielu, enerģijas un loģistikas izmaksas vairs nesvārstās katru mēnesi, kā tas bija 2022. un 2023. gadā.
Vienlaikus, pēc Šures teiktā, darbaspēka izmaksu kāpums turpinājās visa gada garumā, un tas patlaban ir viens no būtiskākajiem spiediena faktoriem vietējiem uzņēmumiem.
Tāpat Šure norādīja uz kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas patlaban ir ļoti aktuāls jautājums visā ražošanas sektorā, ne tikai pārtikas nozarē.
Šure atzīmēja, ka Latvijas patērētājs ir kļuvis daudz piesardzīgāks, biežāk izvēlas akcijas preces, lētākus zīmolus un mazākus iepakojumus. Tas nozīmē, ka daļā kategoriju vietējais tirgus ir nedaudz sarucis vai stagnē, jo dārgāko un vidējā segmenta produktu pieprasījums ir nedaudz mazinājies.
Piegādes ķēdes ir normalizējušās un transporta cenas kļuvušas stabilākas nekā krīzes gados.
Iezīmējies ilgtermiņa virziens uz energoefektivitāti, digitalizāciju, automatizāciju un arī ogļskābās gāzes pēdas samazināšanu, kas pārtikas ražotājiem ļauj saglabāt konkurētspēju, kā arī novērojama kāpjoša tendence investīcijās digitalizācijā, efektivizācijā un jaudu kāpināšanā.
Ne mazāk svarīga ir nodokļu politikas nestabilitāte, kas bieži rada neskaidrības un mazina uzņēmumu spēju plānot ilgtermiņā, norādīja Šure.
Šures vērtējumā finansējuma cena ir augsta, un tas nozīmē, ka jebkurš modernizācijas projekts patlaban ir sarežģītāks un dārgāks nekā pirms dažiem gadiem, savukārt no bankām uzņēmumi sagaida lielāku pretimnākšanu un atbalstu investīciju projektu realizācijā.
Šure norādīja, ka vietējā tirgū šogad bijusi stagnācija vai neliels kritums līdz 3% robežās atkarībā no produktu kategorijas.
Toties eksporta tirgi snieguši daudz stabilāku attīstību, un vairākos segmentos pieaugums sasniedza no 2% līdz 6%. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc daudzi uzņēmumi ir saglabājuši stabilu darbību, jo eksports patlaban kompensē vietējā tirgus vājumu, skaidroja Šure.
Savukārt rentabilitāte daudzviet vēl nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī, akcentēja Šure.
Šure rezumēja, ka kopumā gads pārtikas ražošanas nozarei bijis smagnējs, bet ar skaidru stabilizācijas tendenci.
LPUF ir Latvijas pārtikas pārstrādes daudznozaru nevalstiska organizācija, kas apvieno pārtikas uzņēmumus un profesionālās asociācijas, pārstāvot vairāk nekā 60% no visa Latvijas pārtikas ražošanas tirgus.