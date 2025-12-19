Baldonē izejami seši interesanti pārgājienu maršruti
Baldonē izvedeidotas sešu stāstu takas, kas ir seši pārgājienu maršruti no pusotra līdz 20 kilometru garumā.
Baldones stāstu takas – sešu pārgājienu komplekts 1,5–20 km garumā: Meža galerija, Riekstukalna taka, Mazais loks, Mercendarbes taka, Lielais loks, kā arī Digitālais militārais maršruts. Maršruti aptver populāras dabas ainavas un kultūrvēsturiskas vietas, sniedzot iespēju izvēlēties gan īsāku pastaigu, gan pilnas dienas piedzīvojumu, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
• Meža galerija – 1,5 km meža taka, kur izvietotas vairāk nekā 30 gleznas. Iet jebkurā laikā. Daļēji piemērota bērnu ratiem (iespējami sagāzušies koki, mitras vietas, saknes). Vairāk informācijas:
• Riekstukalna taka – sākas pie Meža galerijas, virzās līdz Riekstukalnam. Vienā virzienā 5 km, dabā marķēta ar sarkanām pēdiņām. Vairāk informācijas:
• Mercendarbes taka – starts Ķeguma prospektā, ceļš ved līdz Mercendarbes muižai, kur darbojas Baldones muzejs. Vienā virzienā 4 km, marķējums – sarkanas pēdiņas. Vairāk informācijas:
• Mazais loks – sākums/beigas pie Baldones Sporta kompleksa. Kopējais garums 8 km, marķēts ar zilām pēdiņām. Vairāk informācijas:
• Lielais loks – starts/finiss pie Baldones Sporta kompleksa. Kopgarums 20 km, dabā sarkanas pēdiņas. Vairāk informācijas:
• DIdigitālais militārais maršruts – 10 km, 13 pieturas punkti. Paredzēts ikvienam, kuru interesē Pirmā un Otrā pasaules kara liecības Baldones apkārtnē; patiks arī tiem, kas izvēlas doties tālāk par ierastajām takām. Sākums pie Mercendarbes muižas. Vairāk informācijas:
Tiekamies Ķekavas novadā – izvēlies sev ērtu maršrutu, pārbaudi segumu un marķējumu dabā, ņem līdzi piemērotus apavus un ūdeni, un izbaudi Baldones dabas stāstus!