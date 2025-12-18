Noskaidrota "Latvijas Gada auto 2026" titula ieguvēja - "Cupra Terramar". FOTO

"Latvijas Gada auto 2026" apbalvošanas ceremonija; 18.12.2025.
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" par uzvarētāju atzīts spāņu apvidus automobilis "Cupra Terramar", paziņojis pasākuma organizators Māris Ozoliņš. Uzvarētājs noskaidrots, žūrijai balsojot par septiņiem finālistiem. Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 33 jaunākie automobiļu modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķajās nominācijās.
Otrajā vietā nominācijā "Latvijas Gada auto 2026" ierindojusies "Volkswagen Tayron", bet trešo vietu žūrijas balsojumā ieguvusi "Dacia Bigster", ceturto - "Renault 5 E-Tech", piekto - "Škoda Elroq", sesto - "Kia EV3", bet septīto - "Hyundai Inster".
"Cupra Terramar" uzvarējusi arī nominācijā "Pilsētas apvidus auto 2026".
Savukārt nominācijā "Gada inovācijas balva 2026" uzvarējusi "Xpeng G9", nominācijā "Gada modernizācijas auto 2026" uzvarējusi "Toyota Corolla Cross", bet nominācijā "Gada ģimenes auto 2026" uzvarējusi "Volkswagen Tayron".
Nominācijās "Gada mazais auto 2026", "Latvijas Gada auto Dizaina balva 2026", "Gada sportiskākais auto 2026" un "Gada elektroauto 2026" uzvarējusi "Renault 5".
Nominācijā "Gada bezceļu auto 2026" uzvarējusi "Toyota Land Cruiser", bet nominācijā "Gada premium auto 2026" uzvarējusi "Hyundai Ioniq 9".
Atšķirībā no citām nominācijām, par kurām balso tikai konkursa žūrija, "Gada tautas simpātija 2026" nominācijā viedokli varēja izteikt ikviens interesents, balsojot klātienē tirdzniecības centrā "Mols" vai konkursa mājaslapā "gadaauto.lv". Vislielākās simpātijas saņēma "Audi Q5", kopā saņemot 141 balsi.
Ozoliņš aģentūrai LETA skaidroja, ka konkursam varēja pieteikt tikai jaunākos auto modeļus, kas Latvijas tirgū nonākuši pēc 2024. gada 1. oktobra. Tāpat viņš atzīmēja, ka konkursa finālā četri no septiņiem automobiļiem bija elektroauto, kas nozīmē, ka elektroauto kļūst pieejamāki arvien lielākai pircēju grupai, jo tika vērtētas, piemēram, arī auto uzturēšanas izmaksas.
Konkursa "Latvijas Gada auto 2026" dalībnieki bija "Alfa Romeo Junior", "Audi A5", "Audi A6", "Audi A6 Sportback e-tron", "Audi Q5", "Citroen C3 Aircross", "Cupra Tavascan", "Cupra Terramar", "Dacia Bigster", "Fiat Grande Panda", "GWM Wey 03", "Hyundai Inster", "Hyundai Ioniq 9", "Kia EV3", "Kia EV4", "Kia Sportage", "Lynk & Co 01", "MG 3", "MG HS", "MG ZS", "Opel Grandland", "Opel Frontera", "Peugeot 5008", "Renault 4", "Renault 5", "Subaru Forester", "Škoda Elroq", "Toyota Corolla Cross", "Toyota Land Cruiser", "Volkswagen Tayron", "Volkswagen Transporter", "Voyah Courage" un "Xpeng G9".
"Latvijas Gada auto" konkurss šogad notika 27. reizi.
Jau ziņots, ka par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".