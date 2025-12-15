Spānija "Airbnb" soda ar 64 miljoniem eiro par aizliegtu īpašumu sludinājumu publicēšanu
Spānijas valdība pirmdien paziņoja, ka naktsmītņu rezervēšanas uzņēmumam "Airbnb" piemērojusi naudassodu vairāk nekā 64 miljonu eiro apmērā par aizliegtu īres īpašumu sludinājumu publicēšanu.
Spānijas Patērētāju lietu ministrija norāda, ka piemērotais naudassods ir galīgs, un "Airbnb" jānovērš konstatētie pārkāpumi, izdzēšot nelikumīgo saturu.
Ministrija skaidro, ka 65 122 sludinājumos "Airbnb" platformā pārkāpti patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi, tai skaitā reklamēti īpašumi bez licences vai tādi, kuru licences numurs neatbilda reģistros esošajiem datiem.
Tūrisma nozares uzplaukums ir atbalstījis Spānijas ekonomikas izaugsmi, taču ir veicinājis vietējo iedzīvotāju bažas par aizvien mazāku mājokļu pieejamību, un šīs problēmas atrisināšanus valdība ir noteikusi par prioritāti.
Jūnijā naktsmītņu rezervēšanas platformai "Booking.com" Spānijas Patērētāju lietu ministrija lika izdzēst vairāk nekā 4000 nelikumīgu sludinājumu.