“Latvija spēlē, lai uzvarētu!” kriptoaktīvu pakalpojumu nozare atzinīgi novērtē Latvijas regulatoru darbu
Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. decembrī izsniedza “Nexdesk” SIA licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbībai.
Uzņēmumam nu ir tiesības sniegt šādus kriptoaktīvu pakalpojumus: kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā; ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā; kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā.
“Nexdesk” SIA plāno sniegt savus pakalpojumus gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības (ES) valstīs.
Šis ir otrais kriptoaktīvu uzņēmums, kas licenci saņem Latvijā
Nexdesk SIA ir otrais kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas Latvijā saņēmis licenci atbilstoši ES regulas par kriptoaktīvu tirgiem (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA) prasībām. Līdz ar MiCA regulas stāšanos spēkā ES ieviests vienots kriptoaktīvu nozares tiesiskais regulējums, tostarp prasība kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem saņemt darbības atļauju.
Saņemot darbības atļauju vienā ES valstī, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumus visā ES saskaņā ar pārrobežu darbības paziņošanas mehānismu.
Latvijas Banka uzņēmumiem, kas vēlas Latvijā saņemt licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai, nodrošina profesionālas konsultācijas un operatīvi sniedz atbalstu pirmslicencēšanas un licencēšanas procesā.
Pirmslicencēšanas posmā Latvijas Bankas eksperti konsultē uzņēmumus par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem un sākotnēji novērtē uzņēmuma atbilstību regulējuma prasībām. Sadarbība pirmslicencēšanas posmā palīdz uzņēmumiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumu licences saņemšanai. Uzņēmēji konsultācijām var pieteikties Latvijas Bankas tīmekļvietnē.
Uzņēmēju ērtībai Latvijas Banka izveidojusi izsmeļošus ceļvežus par darbības atļaujas saņemšanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai un žetonu emisijai. Ceļveži sniedz saprotamu pārskatu, kā sagatavot un iesniegt pieteikumu Latvijas Bankai, kādi dokumenti jāiesniedz, cik ilgā laikā Latvijas Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu.
Nozares uzņēmējiem noderēs arī Latvijas Bankas sagatavotais pārskats par kriptoaktīvu klasifikāciju atbilstoši MiCA un skaidrojums, uz kuriem kriptoaktīviem attiecas MiCA regulējums, bet uz kuriem – cita veida tiesību akti.
“Latvija klusi uzņem tempu”
Par šo pavērsienu, apsveicot Latviju, izteicies Šveicē un Lietuvā bāzētās “Web3” debetkaršu firmas “Holyheld” Izpilddirektors Toms Sniukas.
“Uzņēmums, kas dibināts Lietuvā, attīstīts Lietuvā un strādā Lietuvā, tagad savu “regulatīvo māju” pārceļ kaimiņos, jo vide Lietuvā ir kļuvusi lēna, neprognozējama un vairs nav draudzīga šai nozarei. Tikmēr Latvija klusi uzņem tempu – ātrums, skaidrība, sadarbība un patiesa vēlme atbalstīt inovācijas, nevis tās noslīcināt birokrātijā. Tā ir skaidra tirgus vēsts – ja gribi progresu, tu negaidi. Tu ej tur, kur regulatori patiešām vēlas, lai nozare aug. Baltijas valstis savā starpā sacenšas un Latvija spēlē, lai uzvarētu,” paudis Sniukas.
“Mērķtiecīgs darbs ar orientāciju uz pakalpojuma saņēmēju, nevis birokrātiju, un ātrums kāpina mūsu konkurētspēju starp citām Eiropas valstīm. “Moneyval” procesa ietvaros esam iemācījušies mērķtiecīgi strādāt ar riskiem un tos vadīt. Augstāka riska klientiem veltām vairāk uzmanības, bet vienkāršākiem pakalpojumiem – mazāk birokrātijas. Apvienojot Latvijas Banku un FKTK, esam izveidojuši arī spēcīgu konsultāciju mehānismu – īpaši jaunās tehnoloģijās un kriptovalūtās –, kur uzņēmējs jau pirms licences pieteikuma saņem skaidru ceļa karti. Šo veikto darbu kopums parāda, ka finanšu drošība, attīstība un pakalpojuma kvalitāte Latvijā nav pretrunā, bet ir savienojami mērķi,” par Latvijas pieeju saka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).