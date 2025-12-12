Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidente Kristīne Lagarda
Šodien 14:22
Eiropas Centrālā banka nākamgad veiks eirozonas banku stresa testus
Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņojusi, ka nākamgad plāno veikt eirozonas banku tā dēvētos stresa testus, lai novērtētu to noturību pret iespējamām krīzēm. Šo stresa testu rezultāti tiks publiskoti vasarā.
ECB lūdz 110 tās tiešā uzraudzībā esošām bankām noteikt būtiskākos ģeopolitiskos riskus, kas varētu izraisīt to pamatkapitāla samazinājumu.
Turklāt bankām ir jāparāda, kā tās pārvaldītu šādus riskus un nodrošinātu sev iespējas pārciest iespējamu krīzi, norāda ECB.
Šādu stresa testu mērķis ir pēc iespējas ātrāk atklāt banku trūkumus, lai veiktu preventīvus pretpasākumus.