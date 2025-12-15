“Bite Latvija” uzstādījis jau vairāk nekā 100 specializētus iekštelpu sakaru risinājumus
Elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” uzstādījis jau vairāk nekā 100 specializētus iekštelpu sakaru risinājumus visā Latvijā – šogad tie ieviesti Kuldīgas slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, “BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā” un citviet. “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs norāda, ka šobrīd arvien vairāk projektu attīstītāju jau būvniecības sākotnējā posmā vēršas pie pakalpojuma sniedzēja, apzinoties objektīvus apstākļus, kas ēkā var ierobežot tīkla kvalitāti, un nākotnē tie lielākoties tiks aprīkoti ar 5G tehnoloģiju, vēl vairāk uzlabojot lietotāju pieredzi.
Iekštelpu sakaru risinājumi, tai skaitā bāzes stacijas un signāla pastiprinātāji, risina tīkla kvalitātes izaicinājumus, kas saistīti ar specifiskām ēku konstrukcijām, kā arī lielu cilvēku plūsmu, nodrošinot stabilu un augstas kvalitātes mobilo sakaru pārklājumu vietās, kur tas varētu būt nepietiekams.
Šogad “Bite Latvija” uzstādījis iekštelpu sakaru risinājumus “BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā”, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, tirdzniecības namā “Kurši”, “Komandu sporta spēļu hallē” Rīgā, Kuldīgas slimnīcā, kā arī vairākos mazumtirdzniecības veikalos “Lidl” visā Latvijā. Tikmēr “Bite Latvija” birojā Rēzeknē uzstādīts iekštelpu sakaru risinājums 5G režīmā, kas nodrošina ātrgaitas datu pārraidi un mobilo savienojumu iekštelpās.
“Kā mobilo sakaru operators regulāri apkopojam informāciju par vietām, kur tīkla pārklājumu nepieciešams uzlabot, un sazināmies ar konkrēto ēku īpašniekiem vai attīstītājiem, aicinot ieviest šādus risinājumus. Tāpat pēdējā laikā redzama pozitīva tendence – ēku īpašnieki un projektētāji arvien biežāk paši interesējas par iekštelpu sakaru iespējām, apzinoties faktorus, kas var objektīvi ietekmēt tīkla kvalitāti. Tas ir tālredzīgs skatījums uz ēkas funkcionalitāti nākotnē un apliecina, ka nekustamā īpašuma un būvniecības nozare kļūst arvien zinošāka par tehnoloģiju nozīmi un nepieciešamību. Turklāt, plānojot risinājumus jau projektēšanas un būvniecības posmā, iespējams gan vienkāršot uzstādīšanas procesu, gan izvairīties no liekām izmaksām un sarežģītiem remontdarbiem vēlāk. Paredzam, ka nākotnē tie noteikti būs arī iekštelpu sakaru risinājumi ar 5G tehnoloģiju, kas nodrošina ātrgaitas interneta pieredzi, tāpēc šādu instalāciju esam ieviesuši Bites birojā Rēzeknē, pārliecinoties par tā efektivitāti,” skaidro Aleksandrs Beļajevs, “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs.
Kopumā līdz šim “Bite Latvija” ir uzstādījis jau vairāk nekā 100 iekštelpu sakaru instalācijas visā Latvijā, tostarp Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Ogrē, Jēkabpilī, Cēsīs un citās pilsētās. Bāzes stacijas ir izvietotas lielās izstāžu hallēs, sporta centros, iepirkšanās un izklaides centros, kultūras objektos, uzņēmumu ēkās, lidostas teritorijā un citās sabiedriskās vietās, tai skaitā tirdzniecības centros “Akropole Alfa”, “Akropole Rīga”, “Spice Home”, Latvijas Okupācijas muzejā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars”, Ventspils zinātnes centrā “Vizium” un citviet. Savukārt mobilo sakaru signāla pastiprinātāji, ir uzstādīti mazākos tirdzniecības centros, viesnīcās un kultūras objektos, galvenokārt reģionos, kur jaunu bāzes staciju uzstādīšana nav nepieciešama, piemēram, Gulbenes slimnīcā, Valkā esošajā veikalā “Mājai un Dārzam”, Siguldas Sporta centrā un citviet.
Patstāvīgi attīstot un uzlabojot tīkla infrastruktūru, lai nodrošinātu plašu pārklājumu un augstu pakalpojumu kvalitāti visā Latvijā, “Bite Latvija” plānojis arī vairākus jaunus projektus, uzstādot iekštelpu bāzes stacijas un signāla pastiprinātājus, piemēram, “Elemental Business Centre” un arī biroju ēkās Magdalēnas kvartālā.
Kā papildina A. Beļajevs, iekštelpu sakaru risinājumi kļūst par neatņemamu mūsdienu ēku infrastruktūras daļu, līdzīgi kā elektrības, ūdens un ventilācijas sistēmas. Šie risinājumi nodrošina, ka gan biroju darbinieki, gan apmeklētāji var netraucēti izmantot mobilos sakarus un interneta pakalpojumus, neatkarīgi no ēkas specifikas vai tās atrašanās vietas. Pat ja 5G bāzes stacija atrodas netālu no ēkas, tās konstrukcija, piemēram, dzelzsbetons vai stikli ar metāldioksīda pārklājumu, var ievērojami ierobežot signāla kvalitāti. Tāpat arī lielas ēkas, kur pulcējas daudz cilvēku, piemēram, tirdzniecības centri, medicīnas iestādes, koncertzāles vai atpūtas vietas, var būt izaicinājums tīkla kapacitātei.
“Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ik gadu norisinās vairāk nekā 100 pasākumu, piesaistot 600 000 apmeklētāju, un stabils mobilo sakaru pārklājums ir būtisks gan notikumu organizatoriem, gan dalībniekiem un viesiem. Bites iekštelpu sakaru risinājumi ļauj nodrošināt augstas kvalitātes mobilo sakaru pārklājumu, kas garantē netraucētu saziņu, ērtu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem un operatīvu informācijas apriti. Šāds tehnoloģiskais atbalsts ne tikai uzlabo kopējo pasākumu pieredzi, bet arī veicina drošību Baltijā plašākajā specializētajā izstāžu un pasākumu norises vietā,” saka Jānis Zvirbulis, Starptautiskā izstāžu centra Ķīpsalā direktors.
A. Beļajevs arī aicina uzņēmumus un organizācijas aktīvi vērsties pie operatora, lai noskaidrotu, vai ēkās nepieciešami iekštelpu sakaru risinājumi, ņemot vērā, ka tie ir svarīgi ne tikai sakaru kvalitātes nodrošināšanai, bet arī ēku funkcionalitātei un apmeklētāju, darbinieku pieredzes uzlabošanai.