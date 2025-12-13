Lieliska ideja, kā veicināt vietējo uzņēmējdarbību.
Bizness un ekonomika
Šodien 09:16
Stiprināt vietējo ekonomiku! Iznācis Ķekavas novada uzņēmēju dāvanu katalogs
Ķekavas novadā tapis dāvanu katalogs “Radīts Ķekavas novadā”, kurā vienkopus apkopotas Ziemassvētku dāvanu idejas no vietējiem uzņēmējiem.
Lai svētku dāvanu izvēle būtu mierīga, pārdomāta un bez veikalu drūzmas, sagatavojām izlasi ar meistaru, mākslinieku, mājražotāju un radošo uzņēmēju darbiem un pakalpojumiem.
Šis katalogs palīdzēs atrast īpašas, sirsnīgas dāvanas mīļajiem, draugiem, sadarbības partneriem un kolēģiem. Te atradīsiet piedāvājumus dāmām, kungiem, bērniem, kā arī mājai, atpūtai, piedzīvojumiem un svētku galdam — viss radīts tepat mūsu novadā ar mīlestību un rūpību.
Atbalstot vietējos uzņēmējus, stiprinām ekonomiku un veicinām radošumu!