Eiropas gāzes cena strauji krīt, bet eksperti brīdina par iespējamu kāpumu aukstuma gadījumā
Dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta "Dutch TTF" cena novembrī samazinājās līdz 30,89 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir zemākais cenu līmenis 18 mēnešu laikā, AS "Latvenergo" Elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma finanšu produktu speciālists Kristaps Avotiņš.
Novembrī dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta "Dutch TTF" cena samazinājās piekto mēnesi pēc kārtas. Mēneša laikā cena samazinājās par 3,3%, kas bija straujākais samazinājums mēneša laikā kopš jūlija.
Cenu samazinājumu noteica augsts un prognozējams sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegāžu apmērs, kā arī prognozes par siltākiem laika apstākļiem salīdzinājumā ar sezonālo normu, kas mazināja bažas par strauju krājumu samazināšanu. Tirgus noskaņojumu ietekmēja arī ziņas par iespējamu progresu ASV vadītajās sarunās par miera panākšanu Ukrainā, kas rada spekulācijas par plašāku gāzes pieejamību pasaules tirgū un potenciāli mazina risku turpmākiem uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai.
Eiropas Savienības (ES) dabasgāzes krātuvju aizpildījums mēneša laikā samazinājās līdz 75%, kas ir par deviņiem procentpunktiem mazāk nekā oktobrī un gandrīz par 12 procentpunktiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šāds krājumu līmenis apkures sezonas sākumā kopā ar turpmāku patēriņa kāpumu varētu radīt spiedienu uz cenām, ja Eiropu sasniegtu ilgstošāks aukstuma periods vai daļa LNG kravu tiktu novirzītas uz Āzijas tirgu.
Jēlnaftas nākotnes kontrakta ("Front Month Brent crude oil") novembra vidējā cena saglabājās praktiski nemainīga salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un bija 63,66 ASV dolāri par barelu. Jēlnaftu turpināja tirgot par apmēram 60 ASV dolāriem par barelu, uzturot spēcīgu cenas atbalsta līmeni. Cenu spiedienu uz leju uzturēja prognozes, ka 2026. gadā globālajā tirgū varētu veidoties līdz pat 4,09 miljonu barelu dienā piedāvājuma pārpalikums. Tirgū saglabājās arī papildu nenoteiktība, ko radīja sarunas par iespējamu miera scenāriju Ukrainā, jo tas varētu ietekmēt nākotnes sankciju režīmu un Krievijas naftas eksporta apmērus. Savukārt mēneša beigās "OPEC+" nolēma pagarināt pauzi ieguves palielināšanā, cenšoties stabilizēt tirgus piedāvājuma situāciju.
Eiropas emisijas kvotu "Dec.25" kontrakta ("EUA Future") cena novembrī turpināja pieaugt ceturto mēnesi pēc kārtas, sasniedzot šā gada augstāko līmeni - 81,13 eiro par tonnu, kas ir par 3% vairāk nekā oktobrī. Cenu pieaugumu sekmēja tirgus reakcija uz plānoto kvotu piedāvājuma sarukumu ilgtermiņā, jo ES paredz samazināt izsolēs pieejamo kvotu skaitu, kas tuvākajos gados varētu padziļināt deficītu. Mēneša beigās cena nedaudz atkāpās, ko izraisīja papildu kvotu piedāvājums primārajās izsolēs un investīciju fondu vēlme fiksēt peļņu pēc iepriekšējā cenu kāpuma.