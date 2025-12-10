Rīgā demonstē viedo ķiveri; 09.12.2025.
Auto un tehnoloģijas
Šodien 13:58
FOTO. Nākotne ir klāt! Ļaudis Rīgā vēro viedo ķiveri, ko izstrādāja "3D Engineering" sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu
Rīgā, "Digital Art House Exhibitions" mītnē Skolas ielā 2 otrdien notika mākslīgā intelekta viedās ķiveres demonstrācijas pasākums, pavēstīja Transporta un sakaru institūts (TSI).
Mākslīgā intelekta viedā ķivere ir radīta, lai mainītu industriālo drošību, robotiku un digitālo dvīņu veidošanu nākotnē.
Viedā ķivere ir izstrādāta 15 mēnešu projektā, ko īsteno SIA "3D Engineering" sadarbībā ar TSI, ar Ekonomikas ministrijas (EM), Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Enerģētikas un transporta kompetences centra atbalstu.
Pasākumā piedalījās pārstāvji no EM, Eiropas Tehnoloģiju Kompetences centra (ETKC), starptautiskām vēstniecībām, investori, nozares eksperti, inovatori un uzņēmēji.