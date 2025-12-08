Par 2,6 procentiem sarukuši Latvijas nodokļu parādi
Latvijas kopējie nodokļu parādi decembrī sarukuši par 0,7% līdz 822,15 miljoniem eiro. Salīdzinājumā ar gada sākumu, parādi sarukuši par 2,6%.
Tostarp parādi valsts pamatbudžetam 2025. gada 1. novembrī bija 339,804 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,8% vairāk nekā mēnesi iepriekš, parādi pašvaldību budžetiem veidoja 299,008 miljonus eiro, kas ir par 2,1% mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 183,338 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 1,1%.
Aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, šogad 1. novembrī veidoja 64,4% no kopējās parādu summas jeb 529,161 miljonu eiro.
Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem šogad 1. novembrī bija atzīti parādi 1,548 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.
Savukārt atbilstoši normatīviem par piedzenamiem šogad novembra sākumā bija atzīti parādi 527,613 miljonu eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 233,304 miljonu eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 294,309 miljonu eiro apmērā. No parādiem, kas atzīti par reāli nepiedzenamiem, par 294,241 miljonu eiro parādniekiem nav naudas līdzekļu un mantas, uz ko vērst piedziņu, savukārt piedziņas noilgums iestājies parādiem 67 800 eiro apmērā.
Atmaksas termiņa pagarinājumi šogad 1. novembrī bija piešķirti parādiem kopumā 79,183 miljonu eiro apmērā, kas ir par 17,9% mazāk nekā gada sākumā.
Savukārt apturēto parādu summa, kuriem pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana, šogad novembra sākumā bija 213,806 miljoni eiro - šo summu veidoja par maksātnespējīgiem atzītu uzņēmumu parādi. 2025. gada 1. janvārī Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 844,276 miljonu eiro apmērā.