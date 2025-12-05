Latvijā trešajā ceturksnī bijis straujāks IKP kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji
Latvijā trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu aizvadītajā gadā bijis straujāks iekšzemes kopprodukta (IKP) kāpums nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" dati.
Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem, Latvijas IKP trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 1,8%. Kopumā ekonomikas izaugsme jūlijā-septembrī reģistrēta visās ES dalībvalstīs, izņemot Somiju, kur IKP sarucis par 0,6%. Tikmēr straujākā augšupeja bijusi Īrijā (+10,9%), Dānijā (+3,9%), Polijā (+3,8%), Kiprā (+3,6%) un Bulgārijā (+3,2%). Lietuvas ekonomika šajā periodā augusi par 2,1%, bet Igaunijas, tāpat kā Francijas, IKP palielinājies par 0,9%.
ES vidēji IKP trešajā ceturksnī, salīdzot ar jūliju-septembri pērn, palielinājies par 1,6%, bet eirozonā - par 1,4%. Salīdzinājumā ar aprīli-jūniju ES IKP pieaudzis par 0,4%, bet eirozonas ekonomikā bijusi 0,3% izaugsme.
Ceturkšņa salīdzinājumā ekonomikas izaugsme fiksēta 21 ES dalībvalstī, bet visstraujākā tā bijusi Dānijā (+2,3%), Luksemburgā un Zviedrijā (abās valstīs +1,1%), kā arī Kiprā un Polijā (abās valstī+0,9%). Tikmēr kritums fiksēts Rumānijā (-0,2%), Īrijā un Somijā (abās valstīs -0,3%), bet Ungārijā, Lietuvā un Vācijā IKP saglabājies nemainīgs. Latvijā, tāpat kā Grieķijā, Spānijā un Maltā, ekonomika ceturkšņa salīdzinājumā pieaugusi par 0,6%, bet Igaunijā, tāpat kā Nīderlandē un Austrijā, IKP palielinājies par 0,4%.
Gada izteiksmē aprēķinam par Nīderlandi, Somiju un Zviedriju izmantoti pēc darba dienām pielāgoti dati.