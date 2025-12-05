Jau katrs trešais darbinieks šo iemeslu dēļ ir gatavs meklēt jaunu darbu
"Emergn" veiktais pētījums atklājis nopietnu pretrunu: lai gan pārmaiņas uzņēmumos ir nepieciešamas konkurētspējas saglabāšanai, to ieviešana nereti pārslogo tieši tos cilvēkus, kuriem šīs pārmaiņas ir jāīsteno.
Pētījums "The Global Intelligent Delusion", kas veikts 751 globālā organizācijā, atklāja darbinieku grupu, kuri jūtas noguruši, apjukuši un arvien neapmierinātāki ar nepārtrauktām pārmaiņām, kuras tiek ieviestas bez skaidrības.
82 procenti pētījuma dalībnieku uzskata, ka transformācija ir nepieciešama konkurētspējas saglabāšanai (pērn - 70 procenti). Tomēr 50 procenti norāda, ka izjūt nogurumu no transformācijām, 44 procenti uzskata, ka pārmaiņu biežums ir pārāk liels. 45 procenti ir piedzīvojuši izdegšanu nepārtraukto pārmaiņu dēļ, bet 36 procenti apsver iespēju mainīt darbu tieši šo nebeidzamo pārmaiņu dēļ.
Mākslīgais intelekts situāciju pasliktina, nevis uzlabo: vairāk nekā puse (55 procenti) respondentu uzskata, ka ar AI saistītās iniciatīvas paātrina transformācijas nogurumu.
"Pārāk daudzi uzņēmumi jauc aktivitāti ar progresu. Transformācijai nevajadzētu salauzt cilvēkus - tās mērķis ir attīstīt kompetences. Taču šobrīd mēs redzam pretējo. Tā vairs nav tikai vadības problēma, tā ir biznesa modeļa problēma.
Organizācijas cenšas ieviest jaunas tehnoloģijas, nenodrošinot cilvēku gatavību tās ilgtspējīgi izmantot. Tā nav digitālā transformācija - tā ir digitālā noguruma radīšana," norāda "Emergn Latvia" vadītājs Aldis Ērglis.
Pētījums rāda, ka organizācijas virzās uz pārmaiņām, neiesaistot cilvēkus: 31 procents darbinieku jūtas nepietiekami informēti par transformācijas mērķiem (pērn - 25 procenti), 42 procenti uzskata, ka pārmaiņu laikā saņēma nepietiekamu apmācību, bet 41 procents uzskata, ka vadības kļūdas tieši veicināja neveiksmes.
37 procenti norāda, ka ārējo konsultantu piesaiste radīja papildu sarežģījumus bez skaidrības. Šie skaitļi atspoguļo uzticības plaisu un pieaugošo sajūtu, ka transformācija tiek veikta pār cilvēkiem, nevis kopā ar viņiem.
Transformāciju nogurums nav tikai darbinieku problēma - tas ir riska faktors organizācijas darbībai. Uzņēmumi, kas neņem vērā emocionālo un operatīvo slodzi, ko rada nepārtrauktas pārmaiņas, zaudēs talantus, tempu un galu galā arī konkurētspēju.