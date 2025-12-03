Rīgas ostā radīto viedo tehnoloģiju klāstu papildina peldošais drons SPARK Bot
Rīgas ostas inovatīvo tehnoloģiju uzņēmumu klasterim ir pievienojies uzņēmums Spark Technologies, kurā tiek projektētas un ražotas autonomas bezpilota laivas SPARK Bot. Pilnībā elektriskais, peldošais ūdens drons ir aprīkots ar mākslīgā intelekta (AI) redzes un navigācijas sistēmu, kas ļauj tam pieņemt lēmumus reāllaikā un veikt uzdevumus uz ūdens bez cilvēka klātbūtnes, samazinot risku bīstamās situācijās, vienlaikus ietaupot resursus, uzlabojot datu precizitāti un darba efektivitāti.
SPARK Bot ir veidots kā atvērta tehnoloģiju platforma, un to var pielāgot dažādu nozaru vajadzībām - drošībai un aizsardzībai, vides uzraudzībai, ostu infrastruktūras apsekošanai un navigācijas atbalstam, kā arī glābšanas operācijām un preču transportēšanai.
“Mūsu mērķis bija izveidot globāli konkurētspējīgu tehnoloģiju platformu, kas kļūtu par standartu ūdens dronu industrijā. Spark Technologies priekšrocība ir tajā, ka mēs apvienojam reālu kuģu būves pieredzi ar augstākās klases AI tehnoloģiju izstrādi. Mēs domājam kā inženieri, kas būvē nākotnes floti, nevis tikai kā robotikas uzņēmums. Tādēļ mūsu risinājums ir praktisks, ilgtspējīgs un pielāgojams, nevis tikai teorētisks koncepts vai prototips,” stāsta uzņēmuma Spark Technologies dibinātājs Oto Dzenis.
SPARK Bot ir ražots no oglekļa šķiedras materiāliem, tādēļ tas ir viegls, ar mazu iegrimi un burtiski nenogremdējams. Izmantojot jaunās paaudzes elektrisko dzinēju ar ūdens strūklas piedziņu, laiva darbojas ārkārtīgi klusi - bez propellera trokšņa, ar būtiski samazinātu akustisko un termālo nospiedumu. Šī tehnoloģija padara platformu ideāli piemērotu slepenām militārām operācijām, izlūkošanai un patruļām zema profila režīmā, kur klusums un nemanāmība ir kritiski svarīgi.
Pašreiz sadarbībā ar vēl vienu Rīgas ostā bāzētu uzņēmumu - zemūdens dronu ražotāju Eprons ROV, tiek strādāts pie SPARK Bot platformu aprīkošanas ar autonomiem vai tālvadāmiem zemūdens droniem, kas tiek palaisti tieši no laivas. Tādējādi tiek paplašinātas SPARK Bot sistēmas iespējas, ļaujot veikt plaša spektra zemūdens misijas.
Eprons ROV zemūdens droni var tikt aprīkoti ar augstas izšķirtspējas kamerām, jaudīgām apgaismošanas sistēmām un pielāgojamiem aksesuāriem specifisku uzdevumu veikšanai. Integrētie sonāri ļauj detalizēti skenēt un apsekot jūras gultni, kā arī atklāt zemūdens objektus.
Šis risinājums nodrošina plašu pielietojumu okeāna un vides monitoringā, jūras gultnes kartēšanā un infrastruktūras uzraudzībā, drošībā un aizsardzība – potenciālo draudu vai objektu atklāšana zem ūdens, kā arī meklēšanas un glābšanas operācijās.
“Mūsu mērķis ir nevis konkurēt ar visiem, bet veidot stratēģiskas partnerības, kur dažādas tehnoloģijas un zināšanas papildina cita citu. SPARK Bot ir atvērta platforma, kuru var pielāgot dažādiem sensoriem, vadības sistēmām un klientu vajadzībām. Mūsu ambīcija ir kļūt par uzticamu tehnoloģisko partneri, kas palīdz citiem uzņēmumiem pāriet nākamajā inovāciju līmenī uz ūdens,” tā Oto Dzenis par Spark Technologies stratēģisko redzējumu.