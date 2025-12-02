"Prada" veikals Milānā (foto: Scanpix / AP)
Bizness un ekonomika
Šodien 17:23
"Prada" nopirkusi konkurentu "Versace" par 1,25 miljardiem eiro
Itālijas modes nams "Prada" otrdien paziņoja, ka oficiāli pabeidzis konkurenta "Versace" iegādi, par to samaksājot 1,25 miljardus eiro. "Prada" norāda, ka pēc visu nepieciešamo regulatoru apstiprinājumu saņemšanas šis darījums ir pabeigts.
Vienošanos ar ASV uzņēmumu "Capri Holdings" par "Versace" iegādi "Prada" panāca šī gada sākumā.
2018. gadā "Capri Holdings" nopirka "Versace" par 1,83 miljardiem eiro. Līdz tam 80% "Versace" akciju piederēja Versaču ģimenei un 20% - ASV investīciju fondam "BlackRock".
Samazinoties pārdošanas apjomiem, "Capri Holdings" izlika "Versace" pārdošanā un februāra beigās sāka sarunas ar "Prada".