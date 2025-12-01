Rinkēvičs: Nākamā gada valsts budžets ir jāpieņem, taču neviens patlaban nevar prognozēt koalīcijas tālāko darbu
Nākamā gada valsts budžets ir jāpieņem, taču neviens patlaban nevar prognozēt koalīcijas tālāko darbu, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirmdien piedalījās Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā".
Valsts prezidents atkārtoti norādīja, ka vēlēšanu kampaņa ir sākusies neraksturīgi agri - septembra beigās. Viņaprāt, koalīcijas partneru savstarpēji skarbā retorika neveicina sabiedrības uzticību ne lēmumu pieņēmējiem, ne politikai kopumā. Rinkēvičs klāstīja, ka konsultācijās un sarunās redzams, ka ir vēlme pieņemt nākamā gada budžetu.
"Pēc valsts budžeta pieņemšanas varētu būt zināms atslābums, bet sarunas [par tālāko darbu] būs vai nu līdz gada beigām, vai nākamā gada sākumā. Taču puses var vienoties par tālāko sadarbību, bet beigu beigās turpināsies tas pats," sacīja Valsts prezidents.
Viņš norādīja, ka ir jānodala savstarpējā retorika un reāla lēmumu pieņemšana. Valsts prezidents norādīja, ka lēmumu pieņemšana viņam ir būtiskāka, jo īpaši jomās, kas attiecas uz valsts drošību un aizsardzību. Rinkēvičs aicināja būt reālistiem, akcentējot, ka ar katru mēnesi vēlēšanu tuvums pieaug, pozicionēšanās būs un būtiskākais ir pieņemt absolūti kritiskos lēmumus.
Viņš pieminēja, ka Valsts prezidentam kritiskos brīžos ir pietiekami daudz rīcības variantu un instrumentu, ja, piemēram, ne Saeima, ne valdība kaut kādus jautājumus nevar atrisināt. Rinkēvičs apliecināja, ka, ja būs problēmas, tās arī atbilstoši tiks risinātas.
Taujāts, kas tie varētu būt par kritiskajiem brīžiem un lēmumiem, Valsts prezidents uzskaitīja, ka runa ir par valsts robežas apsardzību un aizsardzību, lēmumiem, kas attiecas uz Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu īstenošanu un NATO spēku mērķiem. Viņš neizslēdza, ka var būt jautājumi, kam ir izšķirošs svars arī kādā citā nozarē.
"Lielais eksāmens ir valsts budžets, būs vēl vesela rinda lēmumu, kas saistīti ar budžetu, un arī tie būs jāpieņem," pauda Valsts prezidents.
Jau rakstīts, ka Saeima šonedēļ plāno noslēgt darbu pie nākamā gada budžeta. Sarunas par budžetu ilgstoši pavada arī bažas par koalīcijas stabilitāti.