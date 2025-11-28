Cupra sasniedz pirmo miljonu un gatavojas jaunajam Cupra Raval
Astoņus gadus kopš Cupra apakšīmola nodalīšanas no SEAT un kļūšanas par patstāvīgu marku sasniegts nozīmīgs brīdis - viens miljons saražotu automašīnu.
Jubilejas modelis ir Cupra Formentor e-Hybrid, modeļu gammas flagmanis, turklāt nav izvēlēts nejauši, Formentor ir pirmais modelis, ko Cupra izstrādāja patstāvīgi,un kas vairs nebija pieejams kā SEAT. Jubilejas auto ir aprīkots ar jaunāko plug-in hibrīda piedziņu, kuras sistēmas jauda sasniedz 272 ZS.
2026. gadā zīmols plāno paplašināt klāstu ar pilsētas elektromobili Cupra Raval. Martorellas rūpnīca, kur šis Formentor tika izlaists, kļūst arī par elektrifikācijas centru. Kopā ar Volkswagen grupas partneriem Cupra investē ap 10 miljardiem eiro Spānijas autoindustrijas pārveidē. Martorellā ieguldīti aptuveni 3 miljardi eiro ražotnes pielāgošanai elektrisko auto ražošanai. No 2026. gada tur paredzēts uzsākt ne tikai Cupra Raval, bet arī Volkswagen ID. Polo ražošanu. Turpat top arī akumulatoru montāžas rūpnīca, kur investīcijas sasniedz 300 miljonus eiro.