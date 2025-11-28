Latvija uzsāks sadarbību ar vienu no lielākajiem Apvienoto Arābu Emirātu ostu un loģistikas uzņēmumiem
Otrdien, 25. novembrī, ekonomikas ministrs Viktors Valainis vienojies par sadarbību ar vienu no lielākajiem Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) ostu un loģistikas uzņēmumiem “AD Ports Group”, ziņo Latvijas investīciju un attīstības (LIAA) aģentūra.
Vienošanās notikusi par trīs stratēģiskajiem sadarbības virzieniem – kravu pārvadājumiem, pasažieru termināļa un ostu pakalpojumu tehnoloģiju attīstīšanu. Ministrs norādīja, ka abām pusēm mērķis ir parakstīt saprašanās memorandu vēl līdz šā gada beigām, lai jau 2026. gada sākumā aplēstu investīciju iespējas un sāktu sadarbību. Tāpat puses vienojušās, ka tiks izveidotas komandas, kas palīdzēs virzīt investīciju projektus.
“AD Ports Group” ir globāla līmeņa integrēts ostu, loģistikas, jūras, brīvo zonu un digitālo pakalpojumu uzņēmums, kuram vizītes laikā Latvijas puse prezentēja valsti kā loģistikas un tirdzniecības mezglu ar spēcīgu infrastruktūru, īpaši uzsverot Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu nozīmi un potenciālu.
““AD Ports Group” apgrozījums pēdējos septiņos gados ir pieaudzis 11 reižu un šā gada otrajā ceturksnī uzņēmuma ieņēmumi sasniedza aptuveni 1,5 miljardus eiro, tāpēc Latvijai un Latvijas ostām šis ir stratēģiski svarīgs partneris. Mums šodien izdevās vienoties par pirmajiem soļiem, lai mēs nākotnē varētu runāt par pilnvērtīgu sadarbību, kas arī dotu ieguvumus abu valstu tautsaimniecībām,” teica Valainis.
Viņš arī norādīja, ka šis ir skaidrs signāls tam, ka AAE uzņēmēji ir ieinteresēti sadarboties ar Latviju tieši ekonomiskajā ziņā. 25. novembrī ekonomikas ministra un Latvijas uzņēmēju delegācijas vizīte AAE turpinājās Abū Dabī, kur norisinājās Latvijas–AAE uzņēmēju forums, “AD Ports Group” apmeklējums, kā arī ministrs tikās ar starptautiskajiem investīciju fondiem “Mubadala” un “ADQ”.
“Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos un LIAA kopdarbs vainagojās ar augsta līmeņa tikšanos ar diviem starptautiskajiem investīciju fondiem, kuri ir strauji augoši un aizvien meklē jaunas iespējas. Latvijai ir ko piedāvāt – pēdējos gados mērķtiecīgi attīstītā zinātņietilpīgā uzņēmējdarbība, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektors, viedie risinājumi veselības aprūpē un citās jomās var kļūt par šo fondu interešu objektiem, taču ir svarīgi veidot tiešus un personiskus kontaktus,” uzsvēra Latvijas vēstniece AAE Dana Goldfinča.
Abiem starptautiskajiem fondiem ekonomikas ministrs kopā ar pārstāvjiem no Latvijas vēstniecības AAE, LIAA, un uzņēmējiem prezentēja investīciju iespējas Latvijā enerģētikas, pārtikas drošības, mākslīgā intelekta un aizsardzības jomās.
“Es esmu gandarīts, ka sarunā ar “Mubadala” grupas, kas pārvalda aktīvus vairāk nekā 700 miljardu ASV dolāru apmērā, pārstāvjiem bijām vienisprātis, ka jau 2026. gada sākumā varētu tikt parakstīts abpusējs saprašanās memorands, kas būtu pirmais solis ceļā uz potenciālajām fonda investīcijām Latvijā,” sacīja Valainis.
Vienlaikus ministrs norādīja, ka ar “ADQ” panākta vienošanās par regulāru informācijas apmaiņu un ka Latvijas prezentētās investīciju iespējas sakrīt arī ar fonda prioritātēm. “Veidojot biznesa attiecības ar Tuvo Austrumu uzņēmējiem, būtiska ir regulāra informācijas apmaiņa un attiecību uzturēšana. Šo delegāciju mērķis ir izveidot un formalizēt attiecības, piemēram, ar saprašanās memorandu parakstīšanu, kas ļauj virzīties jau uz reālām investīcijām un darījumiem,” skaidroja LIAA direktore Ieva Jāgere.