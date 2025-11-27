Finanšu ministrija virza Mārtiņu Kazāku ECB viceprezidenta amatam
Ceturtdien, 27. novembrī, Finanšu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu par Latvijas Bankas prezidenta, Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes locekļa Mārtiņa Kazāka kandidatūras virzīšanu ECB valdes priekšsēdētāja vietnieka amatam. M. Kazāks ir starptautiski atzīts makroekonomists ar plašu profesionālo pieredzi monetārajā politikā, finanšu stabilitātē un banku sektorā, un viņa izvirzīšana būtiski stiprinātu Latvijas pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās.
“Mārtiņš Kazāks ir starptautiski atzīts makroekonomists ar labu reputāciju un izcilu pieredzi monetārajā politikā un finanšu stabilitātē. Viņa kandidatūras virzīšana Eiropas Centrālās bankas vadībā stiprina Latvijas iespējas dot ieguldījumu visas eirozonas attīstībā un finanšu stabilitātē. Kazāks būtu pirmais Latvijas un arī Austrumeiropas pārstāvis ECB augstākajā vadībā, un tas būtu nozīmīgs solis mūsu valsts pārstāvniecības un kompetences stiprināšanā Eiropas Savienības institūcijās,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
Mārtiņš Kazāks atbilst visām Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām amatam, tostarp viņam ir nevainojama reputācija un izcila profesionālā kvalifikācija monetāro un banku jautājumu jomā. Kazāks ir ieguvis bakalaura grādu Latvijas Universitātē, diplomu ekonomikā Kembridžas Universitātē, maģistra grādu ar izcilību un doktora grādu Londonas Universitātē. Viņa darba pieredze ietver gan akadēmiskās pozīcijas Londonas Universitātē un Rīgas Ekonomikas augstskolā, gan vadošus analītiskos amatus AS “Swedbank” grupā, kur viņš vadīja Baltijas valstu Makroekonomisko pētījumu daļu.
No 2018. gada augusta M. Kazāks darbojas Latvijas Bankas padomē, bet 2019. gada decembrī viņš tika ievēlēts par Latvijas Bankas prezidentu un vienlaikus sāka darbu ECB Padomē, aktīvi piedaloties eirozonas monetārās politikas veidošanā, finanšu stabilitātes jautājumu risināšanā un centrālo banku sadarbībā. Latvijas Bankas prezidenta amatā uz otru termiņu pārvēlēts 2025. gada februārī.
M. Kazāks ir arī Latvijas pārstāvis Starptautiskajā Valūtas fondā un daudzu publikāciju autors par finanšu tirgiem, krīžu pārvarēšanu, fiskālo politiku un tautsaimniecības konkurētspēju. M.Kazāks būtu pirmais Latvijas un arī pirmais Austrumeiropas pārstāvis ECB augstākajā vadībā.
ECB valdes priekšsēdētāja vietnieka amats kļūs vakants 2026. gada maijā, un līdz 2027. gada beigām Eiropas Centrālajai bankai būs jāpārvēlē četri valdes locekļi, tostarp valdes priekšsēdētājs. Saskaņā ar Līguma par ES darbību 283. pantu, kandidātam jābūt ES pilsonim ar nevainojamu reputāciju un ļoti augstu profesionālo pieredzi monetārajā vai banku politikā.
ECB valdes priekšsēdētāja vietnieks ir viens no centrālajiem amatiem Eiropas ekonomiskajā un finanšu sistēmā. Vietnieks īsteno eirozonas monetāro politiku, piedalās lēmumu pieņemšanā par banku uzraudzību, pārstāv ECB starptautiskajos formātos, kā arī ir atbildīgs par makroprudenciālo politiku un finanšu stabilitāti.
Ministru kabineta konceptuālais atbalsts ļautu Finanšu ministrijai turpināt darbu pie Latvijas oficiālās nominācijas sagatavošanas. Vienlaikus Finanšu ministrija un Ārlietu ministrija koordinēti strādās pie diplomātiskā un politiskā atbalsta nodrošināšanas Mārtiņa Kazāka kandidatūrai Eiropas Savienības līmenī.