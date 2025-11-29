Japāna piedāvā unikālu iespēju Eiropas ceļotājiem: divi bezmaksas lidojumi ikvienam
Japānā ieviests īpašs piedāvājums, kas Eiropas un Lielbritānijas ceļotājiem ļaus atklāt valsts mazāk zināmos reģionus – pilnīgi bez maksas. Japānas Nacionālā tūrisma organizācija (JNTO) sadarbībā ar aviokompāniju "All Nippon Airways" (ANA) sākusi programmu, kas piedāvā līdz diviem bezmaksas iekšzemes lidojumiem, vēsta "Euronews".
Piedāvājums spēkā līdz 2026. gada 31. janvārim
Programma, kas sākās 24. novembrī un ilgs līdz 2026. gada 31. janvārim, paredz, ka Eiropas un Lielbritānijas iedzīvotāji, iegādājoties starptautisko aviobiļeti ekonomiskajā klasē, var rezervēt divus bezmaksas vietējos lidojumus. Lidojumu reisi jārezervē līdz 2026. gada 31. janvārim, bet paši lidojumi var notikt pēc šī termiņa.
Jāmaksā būs tikai nodokļi un nodevas. Piedāvājums pieejams atkarībā no brīvajām vietām. Lidojumus iespējams rezervēt pie ceļojumu aģentiem, ANA birojos ārpus Japānas vai tieši aviokompānijas mājaslapā.
Mērķis – novirzīt tūristus prom no pārpildītajām pilsētām
Tokija un Kioto pēdējos gados piedzīvo rekordlielu tūristu pieplūdumu. Kā ziņo Nippon.com, 2024. gadā Japānu apmeklēja 36,9 miljoni ceļotāju. Lai gan vairāk nekā 90% tūristu pauduši vēlmi redzēt reģionus ārpus lielpilsētām, to darījuši mazāk nekā 10%.
Jaunais piedāvājums ļaus ceļotājiem daudz ērtāk un lētāk doties uz mazāk apmeklētām vietām, sekmējot arī reģionu ekonomisko attīstību.
ANA norāda — iniciatīva palīdzēs mazināt tūristu spiedienu uz populārākajām vietām un sniegs ceļotājiem autentiskāku pieredzi, atklājot Japānas dažādību ārpus ierastajiem tūrisma centriem.