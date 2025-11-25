Tavars brīdina: 2026. gada budžets kļūst par valsts parādu budžetu
“Valsts vai krēsli?” — ar šādiem vārdiem Saeimas deputāts Edgars Tavars (AS) raksturojis valdības iesniegto 2026. gada budžetu.
Pēc viņa sacītā, budžeta komisijā izskatītais dokuments neesot ne drošības, ne taupības budžets: nav ne solītā birokrātijas samazinājuma, ne nulles budžeta pieejas, ne 4x4 drošības finansējuma, un netiks sasniegti pat nepieciešamie 5% aizsardzībai.
“Droši, šis nav drošības budžets. Parādu gan. 4x4 - nav. “Nulles budžeti” 4 ministrijās - nav. 25% birokrātijas samazinājuma - nav. Taupības režīma - nav. Nav pat sasniegti 5% drošībai (arī tur 40 milj. trūkst). Tikmēr. Ārējais parāds turpina augt. Nākamgad jau būs 51% no IKP. Bet 2029. - virs 55%,” sociālajā tīklā “X” norāda Tavars.
Viņš norāda, ka 2026. gadā katram iedzīvotājam valsts parāds būs 24 772 eiro, bet 2029. gadā - jau 31 624 eiro. “ Nākamgad procentos - 655 eiro (katram). No katriem 100 nodokļu eiro, 4,60 eiro aiziet tikai procentiem. Tādēļ no “Apvienotas saraksts” piedāvājām izdevumu mazināšanu - 191 972 192 eiro.”
Partija aicina ietaupīt 123 394 231 eiro no iepirkumiem, 22 484 546 eiro no birokrātijas, 8 862 611 eiro no KEM likvidēšanas, 1 913 752 eiro no padomēm un 23 415 386 eiro no parāda griestiem.
“Un visbeidzot - turēšanās pie varas krēsliem. Tā ir šīs valdības prioritāte nr. 1, jo nevienu citu prioritāti, lai kā meklētu, atrast nevaram,” pauž Tavars.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti sākuši skatīt nākamā gada valsts budžetu un to pavadošo likumprojektu pakotni.
Nesen Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija noslēdza darbu pie likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam", kā arī teju 50 nākamā gada budžetu pavadošajiem likumprojektiem, tostarp izmaiņām atsevišķos nodokļos un izdienas pensiju sistēmas reformām.
Tāpat vēstīts, ka valdība 14. oktobrī atbalstīja 2026. gada valsts budžetu, kurā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 16,064 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 17,945 miljardi eiro.
Salīdzinot ar 2025. gada budžetu, 2026. gadā valsts budžeta ieņēmumu pieaugums pārsniedz izdevumu pieaugumu. Valsts budžeta ieņēmumiem plānots pieaugums par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem - par 804,3 miljoniem eiro.
Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,9 miljardus, bet izdevumi - 13,2 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 5,5 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 5,1 miljarda eiro apmērā.
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) nākamgad faktiskajās cenās paredzēts 43,953 miljardu eiro apmērā, līdz ar to budžeta deficīts būs 3,3% no IKP, bet valsts parāds nepārsniegs 55% no IKP.
Vispārējās valdības izdevumi nākamgad samazināsies līdz 47% no IKP salīdzinājumā ar 47,5% šogad. Vienlaikus, samazinoties kopējiem izdevumiem, pieaugs izdevumi aizsardzībai.
Kopumā izdevumi nākamgad samazināti par 171 miljonu eiro. Prioritārajiem pasākumiem atvēlēti 693,5 miljoni eiro, tostarp aizsardzībai un drošībai paredzēti 448,3 miljoni eiro.
Finanšu ministrijā (FM) norāda, ka 2026. gada valsts budžets un vidēja termiņa budžeta ietvars 2026.-2028. gadam sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālajiem fiskālās disciplīnas noteikumiem.
Nākamā gada budžetā paredzēti gan papildu ieguldījumi valsts drošībā, gan atbalstā ģimenēm ar bērniem un kvalitatīvā izglītībā. Tāpat FM norāda, ka budžetā paredzētas vairāk nekā viena miljarda eiro ES fondu investīcijas, kā arī pašvaldību ieņēmumu pieaugums par 151,4 miljoniem eiro.