Šodien 20:37
Latvijā dzimušā Valērija Vavilova līdzdibinātā blokķēdes transakciju kompānija "Bitfury" ieguldīs miljardu dolāru ētiskos uzņēmumos
Latvijā dzimušā Valērija Vavilova līdzdibinātā "bitcoin" blokķēdes transakciju un mākslīgā intelekta kompānija "Bitfury" plāno investēt vienu miljardu ASV dolāru (925 430 000 eiro) ētiskos uzņēmumos mākslīgā intelekta, kvantu skaitļošanas un decentralizēto sistēmu nozarēs, ziņo žurnāls "Fortune". 200 miljoni dolāru (185 086 000 eiro) tiks investēti 2026. gadā, bet atlikušie līdzekļi tiks sadalīti turpmākajos gados.
"Bitfury" turpina izstrādāt to uzņēmumu sarakstu, kuros paredzēts ieguldīt. Potenciālajiem investīciju saņēmējiem jādarbojas mākslīgā intelekta, kvantu skaitļošanas vai decentralizētu sistēmu jomā.
Kompānijas līdzdibinātājs Valērijs Vavilovs uzsvēra, ka šādām tehnoloģijām nākotnē būs izšķiroša nozīme, jo īpaši ņemot vērā mākslīgā intelekta avatāru pieaugošo izplatību, kas apgrūtina reālu personu atpazīšanu.
Latvijā dzimušā Valērija Vavilova un ukraiņa Valērija Nebesnija 2011. gadā dibinātais "Bitfury" sākumā nodarbojās ar "bitcoin" ieguvi, bet tagad ir pievērsies arī mākslīgā intelekta jomai. Uzņēmumam ir biroji ASV, Gruzijā, Honkongā, Kanādā, Kazahstānā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Ukrainā.