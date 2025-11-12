Eksperti par izaicinājumiem ar kuriem mūsdienās saskaras drukātie mediji
Par izaicinājumiem, ar ko mūsdienās saskaras drukātie mediji un to spēju pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem savā redzējumā dalījās nozares eksperti Poligrāfijas grupas Mūkusala organizētajā starptautiskajā seminārā “Vērtība drukā”, kas 2025. gada 5. novembrī norisinājās viesnīcas Wellton Riverside Panorāmas zālē.
Pasākumu atklāja Jurģis Šķilters, LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesors, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, ar pētījumos pamatotu priekšlasījumu par analogās lasīšanas būtisko nozīmi informācijas uztverē, apstrādē un spējā mācīties.
Beļģijas pārstāvis Ulbe Jeluma (Ulbe Jelluma), organizācijas "Print Power Europe" drukāto mediju vēstnieks, dalījās pārdomās par drukāto mediju unikālajām iezīmēm un priekšrocībām, par kurām būtu jāizglīto sabiedrība un reklāmdevēji, kas nereti priekšroku dod algoritmos balstītajai digitālajai videi.
Alastērs Lūiss (Alastair Lewis) no Apvienotās Karalistes, Starptautiskās periodisko izdevēju federācijas (FIPP) pārstāvis, dalījās ar pozitīviem piemēriem – dažādu nozaru ārvalstu medijiem, kas veiksmīgi pielāgojuši savu darbību mūsdienu tendencēm.
Dienu noslēdza Konstantīns Kuzikovs, izdevniecības “Žurnāls Santa” izpilddirektors un “ Latvijas Reklāmas asociācija” valdes loceklis, ar apsvērumiem par to, kā pārnest saturu digitālajā vidē.
Pasākuma dalībnieki vērīgi atzīmēja, ka šī gada lekciju un sarunu norises vieta izvēlēta zīmīgi – ar skatu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku Daugavas pretējā krastā, kur norisinājās latviešu grāmatniecības piecsimtgades svinības. 1525. gadā iespieda pirmo grāmatu latviski un, kā tika norādīts vienā no prezentācijām, grāmatniecība un drukātie mediji ir pārdzīvojuši gan televīzijas, gan interneta, gan viedtālruņu ienākšanu un nav šaubu, ka arī nākotnē drukātajai presei un grāmatām būs vieta mūsu ikdienā.
Ir svarīgi apzināties drukāto mediju izaicinājumus un spēt adaptēties mūsdienu prasībām
Eksperti vairākkārt apstiprinājā, ka drukai ir vērtība – tā ir ne tikai pieejamāka mūsu uztverei, bet tā ir arī uzticības garants laikā, kad digitālo vidi pārpludina mākslīgā intelekta radīts saturs. Ir svarīgi apzināties drukāto mediju izaicinājumus un spēt adaptēties mūsdienu prasībām. Digitālā vide sniedz pieeju plašai auditorijai, taču ir jāspēj piesaistīt tās uzmanību ar kvalitatīvu saturu un pamatot, kādēļ par to ir vērts maksāt. Piemēram, medijiem jāveido vienots zīmols, kurā drukātais izdevums ir kodols, kas tiek papildināts ar digitāliem risinājumiem.
Kas nav mazsvarīgi, drukāts izdevums ļauj vērtīgi pavadīt laiku bez ekrāniem. Kā noslēgumā teic pasākuma rīkotāji, lasīšana daudzām paaudzēm ir sniegusi atelpu visdažādāko laikmeta satricinājumu brīžos.