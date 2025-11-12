“Rīgas satiksme” plāno iegādāties 100 jaunus trolejbusus un 24 tramvajus
Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (RS) izsludinājusi tirgus izpēti par 100 jaunu trolejbusu un 24 tramvaju iegādi, informēja uzņēmuma Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Izpēte tiks veikta nolūkā turpināt sabiedriskā transporta modernizāciju un īstenot RS vidēja termiņa stratēģijā noteiktos mērķus.
Gan trolejbusiem, gan tramvajiem jābūt ar zemo grīdu. Tramvaju ietilpībai jābūt vismaz 180 pasažieriem, un tie nedrīkst būt garāki par 42 metriem. Savukārt iepērkamie trolejbusi varētu būt dažādi - puse 12 metrus gari ar vismaz 70 pasažieru vietām, bet otra puse - garāki, ar divām vai trīs sekcijām, kopējā garumā attiecīgi 18 un 24 metri, kuros ietilptu vismaz 120 pasažieru.
Trolejbusiem jābūt arī braukšanas iespējai ar vilces baterijām bez kontakttīkla, kā arī ar kameru un ekrānu izmantošanu sānskata spoguļu vietā, līdzīgi kā jaunākajos elektroautobusos. Tramvaju tirgus izpētes gaitā tiks vērtēti arī divvirzienu tramvaji, kā arī salīdzinātas to izmaksas un ekspluatācijas iespējas ar vienvirziena modeļiem, kuru vadītāja kabīne un pults paredzēta darbam tikai vienā virzienā, klāstīja Bartaševiča-Feldmane.
Tirgus izpētes mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un nozares iespējām, kas piemērojamas Rīgas sabiedriskajam transportam. Tirgus izpētē RS plāno noskaidrot pieejamos tehniskos risinājumus, piegādes termiņus un grafikus, kā arī standarta un pagarināto garantiju nosacījumus gan pašiem transportlīdzekļiem, gan to apakšsistēmām.
Tiks vērtētas apkopes un remonta iespējas garantijas periodā, tostarp pasūtītāja autorizācija patstāvīgai uzturēšanai un rezerves daļu piegādes termiņi. Īpaša uzmanība tikšot pievērsta arī vilces bateriju paredzamajam dzīves ciklam gados un nobraukumā, kā arī izmaksām.
Kā skaidroja RS pārstāve, abi projekti vērsti gan uz pasažieru ērtību un ekspluatācijas drošības uzlabošanu, gan uz tehniskās uzturēšanas efektivitātes paaugstināšanu un dīkstāvju samazināšanu, kā arī vienotas pasažieru informācijas sistēmas ieviešanu un salonu dizaina pilnveidi, izmantojot vieglāk kopjamus un izturīgus materiālus.
Tirgus izpētes gaitā RS plāno uzrunāt plašu potenciālo piegādātāju loku, tostarp starptautiskus ražotājus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mērķis esot iegūt precīzu informāciju par minimālo piegādes apjomu, indikatīvajām izmaksām un iespējamo piegādes laika grafiku, lai sagatavotu kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju.
Potenciālajiem interesentiem pieteikumi kopā ar informatīvajiem piedāvājumiem jāiesniedz līdz 15. decembrim par tramvajiem un līdz 12. decembrim par trolejbusiem.