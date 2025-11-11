Apdrošinātājs brīdina ceļotājus par krāpšanās shēmu Ēģiptē
Ceļotājiem uz Ēģipti jābūt īpaši piesardzīgiem — apdrošināšanas kompānija “If Apdrošināšana” atklājusi viltīgu krāpniecības shēmu, kurā izmantoti tūristu personas dati, lai no apdrošinātāja izkrāptu naudu par it kā sniegtiem medicīniskiem pakalpojumiem.
Nesen no kādas privātas ārstniecības iestādes Ēģiptē uzņēmums saņēmis rēķinus vairāk nekā 8000 eiro apmērā par divu “pacientu ārstēšanu”. Izmeklēšanā noskaidrots, ka tie bijuši daļa no plašākas krāpšanas shēmas.
“Shēma darbojas šādi: kūrortpilsētas Hurgadas viesnīcu vestibilos pie tūristiem pienāk persona, kas uzdodas par ārstu. Viņš piedāvā it kā nekaitīgu ‘bezmaksas vitamīnu terapiju’ un aicina uzrādīt pasi, ceļojumu apdrošināšanas polisi un viesnīcas vaučeru. Viss izskatās likumīgi, bet patiesībā šie dati vēlāk tiek izmantoti, lai tūrista vārdā nosūtītu apdrošinātājam rēķinus par neesošiem medicīniskiem pakalpojumiem,” skaidro “If” ceļojumu apdrošināšanas produkta vadītāja Inga Draule.
Par shēmu palīdzēja uzzināt kāds vērīgs ceļotājs no Igaunijas, kuram viesnīcā arī piedāvāja “vitamīnu terapiju”. Viņš atteicās, bet par notikušo ziņoja apdrošinātājam, tā palīdzot atklāt plašāku krāpniecības tīklu.
Draule uzsver, ka šis gadījums spilgti parāda, cik viegli var tikt ļaunprātīgi izmantota tūristu uzticība:
“Apdrošināšana šādas situācijas nekompensē un uzskata par krāpniecību, kas var būt sodāma saskaņā ar krimināllikumu.”
Eksperte aicina ceļotājus nekad neuzrādīt personiskos dokumentus svešiniekiem un nepieņemt medicīniskus pakalpojumus viesnīcu vestibilos. Ja nepieciešama ārsta palīdzība saslimšanas gadījumā, ieteicams saglabāt visus maksājumu un ārstēšanās apliecinājumus un parakstīt tikai dokumentus, kuru saturs ir pilnībā saprotams.
Ja rodas aizdomas par krāpniecību — piemēram, aizdomīgs ārsts, neskaidrs rēķins vai negaidīts piedāvājums — par notikušo nekavējoties jāziņo savam apdrošinātājam.