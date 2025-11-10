Latvijas kredītreitings ierindots "A-" līmenī
Starptautiskā reitingu aģentūra "Fitch Ratings" ("Fitch") apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu esošajā "A-" līmenī, informē Valsts kasē.
"Fitch" skaidro, ka Latvijas kredītreitingu esošajā līmenī uztur efektīva ekonomiskās politikas veidošana, ko stiprina dalība Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā, kā arī zemāks, lai gan pieaugošs, valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu līmenis salīdzinājumā ar līdzīga kredītreitinga valstīm.
Aģentūra atzīmē, ka Latvijas kredītreitinga pozitīvu nākotnes attīstību ierobežo maza un atvērta ekonomika, zemāks iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju un augstāks kārtējo maksājumu konta deficīts salīdzinājumā ar līdzīga kredītreitinga valstīm.
"Fitch" uzskata, ka ģeopolitiskos riskus mazina gan Latvijas dalība NATO, neskatoties uz bažām par turpmāko ASV militāro atbalstu, gan valdības apņemšanās būtiski palielināt budžeta izdevumus aizsardzībai vidējā termiņā, nodrošinot aizsardzības izdevumus 5% apmērā no IKP 2026. gadā.
"Fitch" prognozē, ka pieaugošie aizsardzības izdevumi palielinās vispārējās valdības budžeta deficītu no 1,8% no IKP 2024. gadā līdz 2,6% no IKP 2025. gadā, taču zemākā līmenī, nekā tika prognozēts jūnijā. Aģentūra sagaida, ka budžeta deficīts 2026. gadā palielināsies līdz 3,3% no IKP, bet 2027. gadā sasniegs 3,9% no IKP.
Aģentūra min, ka valdība plāno novirzīt daļu no pieejamā ES fondu finansējuma aizsardzības izdevumiem, kā arī plāno piesaistīt papildu finansējumu aizsardzībai no ES instrumenta SAFE. "Fitch" atzīmē, ka vidējā termiņa budžeta plāns paredz arī valsts budžeta izdevumu optimizēšanu aptuveni 0,5% apmērā no IKP katru gadu laika posmā no 2026. gada līdz 2028. gadam. Aģentūra pauž viedokli, lai gan deficīta pieaugums atbilst ES un Latvijas fiskālajam regulējumam, tas rada izaicinājumus fiskālās politikas jomā vidējā termiņā.
"Fitch" prognozē, ka valsts parāds pieaugs no 46,6% 2024. gadā līdz 48,6% 2025. gadā, bet no 2027. gada tas stabilizēsies ap 55% no IKP, atspoguļojot aizsardzības izdevumu pieauguma fiskālo ietekmi. Savukārt valsts parāda apkalpošanas izdevumi attiecībā pret valsts budžeta ieņēmumiem tuvākajos gados saglabāsies zem līdzīga kredītreitinga valstu vidējā rādītāja. Aģentūra sagaida, ka vispārējās valdības procentu maksājumi pieaugs līdz 3,4% no ieņēmumiem 2027. gadā, salīdzinot ar 2,5% 2024. gadā.
"Fitch" prognozē Latvijas ekonomikas reālās izaugsmes tempa pieaugumu no 1,1% 2025. gadā līdz 1,8% 2026. gadā un 2,1% 2027. gadā, pamatojot to ar straujāku privātā patēriņa pieaugumu, ko veicinās algu kāpums, kreditēšanas pieaugums un uzkrājumu līmeņa samazināšanās, kā arī ar aizsardzības jomas un ES fondu finansēto investīciju pieaugumu.
Aģentūras paziņojumā arī teikts, ka tā sagaida, ka 2025. gadā Latvijā inflācija būs vidēji 3,9%, 2026. gadā - 2,5% un 2027. gadā - 3%.
"Fitch" iepriekšējo Latvijas kredītreitinga novērtējumu publicēja 2025. gada 9. maijā, apstiprinot reitingu "A-" līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.