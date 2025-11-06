Aicina izteikt viedokli par Ozolnieku ezera apkārtnes attīstību
Aicina līdz š.g. 12. novembri Ozolnieku pagasta iedzīvotājus iesaistīties un iesniegt savas idejas par to, kas būtu jāuzlabo un jāattīsta Ozolnieku ezera apkārtnē, īpaši no uzņēmējdarbības vides stiprināšanas skatpunkta.
Jelgavas novada pašvaldība ir uzsākusi dalību starptautiskajā projektā InterRevita (Labāka dzīve mazās un vidējās pašvaldībās: no starpreģionu aktivitātēm līdz uzlabotām revitalizācijas stratēģijām), kura mērķis ir pilnveidot mazo un vidējo pašvaldību teritoriju attīstības pieejas un veicināt ekonomisko aktivitāti.
Projekta ietvaros Jelgavas novadā tiek izmēģināta 3D digitālās vides — Roblox aplikācijas — pielietošana teritorijas attīstības plānošanā. Šim mērķim pašvaldība ir piesaistījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ainavu arhitektūras studentus, kas izstrādās priekšlikumus Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošanai un attīstības iespējām.
Šajā posmā īpašs uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības attīstības potenciālu teritorijā, kas ir tieši saistīts ar projekta mērķiem — radīt dzīvotspējīgas, pievilcīgas un ekonomiski aktīvas publiskās telpas.