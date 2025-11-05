Edgars Rinkēvičs: "Latvija ir ieinteresēta padziļināt sadarbību ar Brazīliju"
Latvija ir ieinteresēta sākt zvejniecības un piena produktu eksportu uz Brazīliju, tiekoties ar Brazīlijas Sanpaulu pavalsts gubernatoru Tarsisiu Gomisu Di Freitasu, teica Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris informēja, ka Rinkēvičs tikšanās laikā apliecināja Latvijas interesi padziļināt sadarbību starp Latviju un Brazīliju, sevišķi atzīmējot ekonomisko saišu stiprināšanu.
"Latvija ir ieinteresēta padziļināt sadarbību ar Brazīliju, īpaši ar Sanpaulu reģionu kā vienu no spēcīgākajiem ekonomikas centriem Dienvidamerikā. Lai veicinātu mērķtiecīgu ekonomisko sadarbību, šīs vizītes laikā mums ir pievienojušies Latvijas uzņēmēji no zaļās enerģijas, ķīmijas un materiālu nozarēm," teica Rinkēvičs.
Valsts prezidents novērtēja Brazīliju kā Eiropas Savienības (ES) stratēģisko partneri Dienvidamerikā, apliecinot Latvijas atbalstu ES un Brazīlijas attiecību tālākai stiprināšanai.
Valsts prezidents uzsvēra Latvijas interesi uzsākt zvejniecības un piena produktu eksportu uz Brazīliju, aicinot Brazīlijas pusi iespējami drīz pabeigt sertifikācijas procesu.
Vizītes laikā Valsts prezidents kopā ar Latvijas uzņēmējiem apmeklēja konferenci par atbildīgām investīcijām, kā arī piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas goda konsula Sanpaulu pavalstī Kārļa Mirra Novicka kopīgi rīkotā pieņemšanā.