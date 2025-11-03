Sākas piecu dienu tehnoloģiju ilgtspējas sprints - 70 studentu komandas rada inovatīvus risinājumus nākotnes izaicinājumiem
Jau šodien, 3. novembrī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrā ir sācies piecu dienu starptautiskais hakatons “LG Sustainability Coopetition”, kurā vairāk nekā 70 studenti un jaunie inženieri no Latvijas, Dominikānas Republikas un Indijas universitātēm apvieno spēkus, lai radītu drosmīgas idejas, kas padarīs tehnoloģijas ilgtspējīgākas.
Pirmo reizi programmas “Swap The Problem” ietvaros piecu dienu laikā starptautisku studentu kopdarbībā tiks rastas atbildes uz trim galvenajiem izaicinājumiem – kā piešķirt tehnoloģijām otro dzīvi, kā veicināt tehnoloģiju lietotājus uz ilgtspējīgākiem paradumiem un kā, izmantojot mākslīgā intelekta iespējas, uzlabot komerciālo displeju izmantošanu.
“LG Sustainability Coopetition” norise Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrā Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, notiks:
- 3. novembrī – Komandu saliedēšanās un iepazīšanās.
- 4. novembrī – Svinīgā atklāšana un uzrunas, dalībnieku iepazīšanās, darbs pie uzdevumiem.
- 5. novembrī – Prototipu izstrāde, speed dating starp komandām, mentoru konsultācijas, darbs pie uzdevumiem.
- 6. novembrī – Speed dating par prototipiem, to uzlabošana, mentoru konsultācijas.
- 7. novembrī – Prototipu uzlabošana, komandu prezentācijas, svinīgā apbalvošana.
“Mēs veidojam vidi, kur studenti mācās sadarboties, nevis sacensties. Šajā hakatonā piedalās vairāk nekā 70 studenti, un katrā komandā apvienojam piecus līdz septiņus dalībniekus no dažādām studiju jomām. Apzināti veidojam starpdisciplināras komandas, lai risinājumos savienotos gan inženiertehniskā precizitāte, gan dizaina domāšana, uzņēmējdarbība un citas nozares. Piecu dienu laikā studenti ne tikai attīsta idejas, bet arī pārbauda tās praksē, piedaloties mentoringā un prototipu testēšanā,” stāsta RTU Zinātnes un inovāciju centra projektu vadītāja Vita Kalniņa.
“Mūsu, LG, atbildība inovēt ir ne tikai attiecībā uz tehnoloģiju radīšanu, bet arī sadarbībā ar kopienām mums apkārt, piemēram, šāda hakatona veidā. Ar patīkamu satraukumu gaidām šo nedēļu, kad, sniedzot savu atbalstu studentiem, varēsim sekmēt jaunu ideju un risinājumu rašanos, kas var padarīt mūsu dzīvi ar tehnoloģijām vēl labāku,” saka Sergejs Samoiļenko, "LG Electronics" vadītājs Baltijas valstīs.
Pasākumu atbalsta "LG Electronics", nodrošinot ekspertu mentorus un 3 000 eiro balvu fondu. Hakatons ir daļa no LG iniciatīvām, ar mērķi veicināt jauno speciālistu domāšanu par atbildīgu inovāciju un ilgtspējīgu tehnoloģiju nākotni.
Dalībnieki risinās trīs aktuālus tehnoloģiju ilgtspējas izaicinājumus: kā lietotām ierīcēm dot otro dzīvi, kā mainīt lietotāju paradumus un kā mākslīgais intelekts un viedie displeji var palīdzēt ilgtspējai. Studentu komandām būs iespēja izstrādāt idejas, kas pagarinātu elektronikas dzīves ciklu, veicinātu sabiedrības izpratni par videi draudzīgu tehnoloģiju lietošanu un radītu risinājumus, kas palīdz uzņēmumiem un iestādēm darboties efektīvāk un atbildīgāk. Hakatons sniegs studentiem iespēju sadarboties starptautiskā komandā, strādāt ar reāliem industrijas izaicinājumiem, iegūt mentoru atbalstu un prezentēt idejas ekspertu komisijai. Šāda pieredze palīdz attīstīt radošās un tehniskās prasmes, kā arī stiprina izpratni par tehnoloģiju nozīmi globālas ilgtspējas veicināšanā.
"LG Electronics" ir viens no pasaules vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kas darbojas vairāk nekā 180 valstīs. Uzņēmums koncentrējas uz inovatīvu un videi draudzīgu produktu izstrādi, kas veicina gudrāku, zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni. Piedaloties iniciatīvās kā “LG Sustainability Coopetition”, LG demonstrē savu apņemšanos veidot pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi.
Par "LG Electronics Inc".
"LG Electronics" ir globāls inovators tehnoloģiju un plaša patēriņa elektronikas jomā, kas darbojas gandrīz visās valstīs, kurās kopumā nodarbina vairāk nekā 74 000 cilvēku. LG četri uzņēmumi - "Home Appliance Solution", "Media Enter-tainment Solution", "Vehicle Solution" un "Eco Solution" - 2024. gadā kopā sasniedza tirdzniecības apjomu vairāk nekā 88 triljonu vonu apmērā. LG ir vadošais plaša patēriņa un komerciālo preču ražošanas uzņēmums, kas ražo televizorus, sadzīves tehniku, gaisa attīrīšanas risinājumus, monitorus, automobiļu sastāvdaļas un risinājumus, un tā premium "LG SIGNATURE" un inteliģentie "LG ThinQ" zīmoli ir pazīstami visā pasaulē.