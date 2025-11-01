Daļā “Latvijas pasta” nodaļu turpmāk klientus apkalpos ilgāk
VAS "Latvijas pasts" 49 pasta nodaļās no šodienas pagarinās darba laiku, informēja pasta pārstāvji.
Rīgā pasta nodaļas, kas atrodas ārpus tirdzniecības centriem, no šodienas klientus apkalpos darba dienās no plkst. 9 līdz 18, savukārt klientu centros un pasta nodaļās, kas pieejamas tirdzniecības centros un galvenokārt klientus apkalpo arī nedēļas nogalēs, darba laiks nemainīsies.
Vienlaikus reģionos 27 pasta nodaļas divas darba dienas nedēļā - otrdienās un ceturtdienās - klientiem būs atvērtas no plkst. 8 līdz 18. Savukārt pārējās darba dienās tās būs atvērtas no plkst. 8 līdz 11 vai no plkst. 8 līdz 13.30.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.