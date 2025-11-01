Vai vācieši spēs to novērtēt? Vācijas veikalu plauktos nonāk Latvijā iecienītais produkts
Biezpiena sieriņi "Kārums" piedzīvo savu lielāko eksporta izrāvienu – turpmāk tie būs nopērkami vairāk nekā 800 Vācijas mazumtirdzniecības tīkla “Kaufland” veikalos.
Uzņēmums informē, ka sadarbība ar “Kaufland” sākta, noslēdzot vienošanos par trīs populārāko “Kārums” sieriņu garšu – vaniļas, šokolādes un zemeņu – tirdzniecību visā Vācijā.
“Šī sadarbība ir būtisks solis uz priekšu – mēs kļūstam par plaša mēroga partneri simtiem "Kaufland" veikalu visā Vācijā,” norādījis “Food Union” vadītājs Latvijā un Eiropā Artūrs Čirjevskis.
“Kārums” sieriņi ir trešais populārākais “Food Union” eksporta produkts, piekāpjoties tikai saldajam krējumam un skābajam krējumam. Pērn uzņēmums eksportēja 380 tonnas sieriņu, kas ir par 52% vairāk nekā 2023. gadā, un 2025. gadā tiek prognozēts vēl 15% eksporta pieaugums.
Kopumā pagājušajā gadā “Food Union” eksportēja produkciju uz 30 valstīm, un eksports veidoja trešdaļu no uzņēmuma kopējā apgrozījuma – 45,7 miljonus eiro.