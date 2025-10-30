Digitālais eiro tuvāk nekā jebkad: 2027. gadā uzsāk izmēģinājuma projektu
Noslēdzies digitālā eiro projekta sagatavošanās posms un 2027. gadā varētu sākties izmēģinājuma projekts, informē Eiropas Centrālajā bankā (ECB).
ECB Padome ceturtdien nolēma pāriet uz digitālā eiro projekta nākamo posmu. Šis lēmums tika pieņemts pēc Eirosistēmas 2023. gada novembrī sāktā sagatavošanās posma sekmīgas pabeigšanas, kas lika pamatus digitālā eiro emisijai.
Padomes lēmums atbilst 2025. gada oktobra eirosamitā paustajam Eiropas vadītāju aicinājumam paātrināt digitālā eiro izstrādes progresu.
ECB min, ka digitālais eiro saglabās eiropiešu izvēles brīvību un privātumu un aizsargās Eiropas monetāro suverenitāti un ekonomisko drošību. Tas veicinās inovācijas maksājumu jomā un palīdzēs padarīt Eiropas maksājumus konkurētspējīgus, noturīgus un iekļaujošus. Eirosistēma veiks sagatavošanās darbus elastīgi, atbilstoši eirozonas valstu vadītāju aicinājumiem Eirosistēmai pēc iespējas nodrošināt gatavību potenciālajai digitālā eiro emisijai, vienlaikus arī atzīstot, ka regulējuma tapšanas process vēl nav noslēdzies.
ECB Padomes galīgais lēmums par digitālā eiro emisiju un emisijas datumu tiks pieņemts tikai pēc regulējuma izstrādes. Pieņemot, ka Eiropas likumdevēji 2026. gadā apstiprinās regulu par digitālā eiro izveidi, izmēģinājuma projekts un pirmie darījumi varētu notikt no 2027. gada vidus. Visai Eirosistēmai tad būtu jābūt gatavai potenciālai digitālā eiro emisijai 2029. gadā, norāda ECB.
ECB prezidente Kristīne Lagarda uzsver, ka eiro ir uzticams Eiropas vienotības apliecinājums. "Mēs strādājam, lai tās taustāmākais veids - eiro skaidrā nauda - būtu piemērota nākotnei, izstrādājot mūsu banknošu jauno dizainu un modernizējot tās, kā arī gatavojoties digitālās naudas emisijai," viņa pauž.
Mainoties maksāšanas paradumiem un sarūkot skaidrās naudas maksājumu apmēram salīdzinājumā ar digitālajiem maksājumiem, arvien neatliekamāka kļūst nepieciešamība pēc valsts izlaista digitāla maksāšanas līdzekļa, kas papildina skaidro naudu, pauž ECB.Digitālais eiro papildinās skaidro naudu un nodrošinās digitālajiem maksājumiem tās priekšrocības - vienkāršību, privātumu, uzticamību un pieejamību visā eirozonā. Papildus regulai par digitālā eiro izveidi ECB atbalsta arī Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu nostiprināt tiesības veikt maksājumus skaidrā naudā.
Eirosistēma pievērsīs uzmanību trim galvenajām jomām. Viena būs tehniskā gatavība - digitālā eiro tehnisko pamatu izstrāde, tostarp sākotnējās sistēmas izveide un izmēģināšana. Otra būs tirgus iesaiste - sadarbība ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, tirgotājiem un patērētājiem, lai pabeigtu noteikumu kopuma izstrādi, veiktu lietotāju izpēti un testētu sistēmu, izmantojot izmēģinājuma pasākumus. Savukārt trešā būs regulējuma izstrādes procesa atbalsts - turpmāka tehniska ieguldījuma sniegšana Eiropas Savienības (ES) likumdevējiem un nepieciešamais atbalsts regulējuma pieņemšanas procesā.
ECB valdes loceklis Pjēro Čipollone, kurš vada augsta līmeņa darba grupu digitālā eiro jautājumos, skaidro, ka šis nav tikai tehnisks projekts, bet arī kopīgi centieni sagatavot Eiropas monetāro sistēmu nākotnes prasībām.
"Ar digitālo eiro cilvēkiem tiks nodrošināta iespēja izmantot skaidrās naudas priekšrocības digitālajā laikmetā. Tādējādi tas uzlabos Eiropas maksājumu vides noturību, samazinās izmaksas tirgotājiem un izveidos platformu privātiem uzņēmumiem, lai ieviestu jauninājumus, paplašinātu darbību un uzlabotu konkurenci," norāda Čipollone.
ECB min, ka pārredzamība un cieša sadarbība ar ieinteresētajām personām bijusi un arī turpmāk būs būtiska projekta īstenošanai. Eirosistēma guvusi lielu labumu no Eiropas lēmumu pieņēmēju, tirgus dalībnieku un potenciālo lietotāju atsauksmēm un turpinās aktīvi sadarboties ar plašu ieinteresēto personu loku. Eirosistēmas turpmāka gatavošanās digitālā eiro ieviešanai tiks īstenota elastīgi. Šajā nolūkā darbs tiks strukturēts moduļos, ļaujot pakāpeniski mainīt mērogu un ierobežot finansiālās saistības.
Galīgās digitālā eiro izstrādes un darbības izmaksas būs atkarīgas no tā galīgā dizaina, tostarp komponentiem un saistītajiem pakalpojumiem, kas jāizstrādā. Tiek lēsts, ka sagatavošanas posmā veiktā darba rezultātā kopējās attīstības izmaksas, ko veido gan ārēji, gan iekšēji izstrādāti komponenti, būs aptuveni 1,3 miljardi eiro līdz emisijai, kas šobrīd gaidāma 2029. gadā. Prognozēts, ka no 2029. gada turpmākās gada darbības izmaksas būs aptuveni 320 miljoni eiro. Eirosistēma segtu šīs izmaksas, tāpat kā eiro banknošu, kas, līdzīgi kā digitālais eiro, ir sabiedriskais labums, izgatavošanas un emisijas izmaksas. Tāpat kā banknošu gadījumā, gaidāms, ka šīs izmaksas kompensēs naudas emisijas ieņēmumi, pat ja digitālā eiro turējumi būtu nelieli salīdzinājumā ar apgrozībā esošajām banknotēm.
ECB skaidro, ka sagatavošanās posma noslēgums iezīmē svarīgu pāreju digitālā eiro projektā. Pamatojoties uz atziņām, kas gūtas 2020.-2023. gadā īstenotajā izpētes posmā, sākas pāreja pie tā praktiskās izstrādes pilnveidošanas. Galvenie sasniegumi ir digitālā eiro shēmas noteikumu kopuma projekta izstrāde, digitālā eiro komponentu un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju atlase, kā arī inovācijas platformas veiksmīga darbība eksperimentiem ar tirgus dalībniekiem un tehniskās darba plūsmas veikta izpēte par digitālā eiro iederību maksājumu ekosistēmā.
Saistībā ar pēdējo pasākumu, ko ECB un tirgus dalībnieki īstenoja ar Eiropas Neliela apjoma maksājumu padomes starpniecību, konstatēts, ka digitālais eiro varētu veicināt turpmāku konkurenci Eiropas maksājumu tirgū. Papildus tiešām priekšrocībām, ko sniedz digitālā eiro izplatīšana, bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji varētu izmantot tā atvērtos standartus, lai paplašinātu tvērumu visā eirozonā bez savu pieņemšanas tīklu izveides. Tie arī varētu izmantot digitālo eiro kopā ar esošajiem maksājumu risinājumiem.
ECB piebilst, ka digitālā eiro izmaksas bankām būs ierobežotas - šīs izmaksas līdzināsies EK sākotnējām aplēsēm un būs līdzīgas Maksājumu pakalpojumu direktīvas īstenošanas izmaksām. Tāpat digitālā eiro izstrādē ietvertie aizsardzības pasākumi, piemēram, turēšanas limiti nodrošinātu, ka tas nerada finanšu stabilitātes riskus.
Lai panāktu, ka digitālā eiro izstrāde apmierina Eiropas iedzīvotāju un tirgotāju vajadzības, Eirosistēma veica lietotāju pētījumus, apsekojot neaizsargātos patērētājus un mazos tirgotājus. Pētījumā secināts, ka ir nepieciešamība pēc vienkāršas, uzticamas un drošas maksājumu pieredzes.