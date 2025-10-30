Piegādes pakalpojumu uzņēmums "Barbora" pārtrauc darbību vairākās Latvijas pilsētās
Lietuvas mazumtirdzniecības tīkla "Maxima grupe" piegādes pakalpojumu uzņēmums "Barbora" no sestdienas, 1. novembra, pārtrauks darbību Daugavpilī, Liepājā un citos Baltijas valstu reģionos, vēsta portāls "Verslo žinios".
"Barbora" darbība tiks pārtraukta arī Austrumviru apriņķī Igaunijā, kā arī Panevēžā un Šauļos Lietuvā.
Kompānijas ģenerāldirektors Povils Šulis portālam lēmumu pārtraukt darbību šajos Lietuvas reģionos skaidroja ar to, ka darbības rezultāti nav bijuši apmierinoši.
"Tāpēc esam pieņēmuši sarežģīto lēmumu pārtraukt darbību šajās pilsētās. Mēs neplānojam turpmāk samazināt savu ģeogrāfiju un koncentrēsim visu savu uzmanību uz darbību Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Marijampolē un Alītā, kā arī blakus esošajās apdzīvotajās vietās," klāstīja Šulis.
Vienlaikus Latvijas "Barbora" mājaslapā teikts, ka, izvērtējot pieprasījumu, piegādes tiks apturētas uz nenoteiktu laiku. "Ja situācija mainīsies, mēs informēsim par iespējamu atsākšanu," teikts paziņojumā.
Tāpat publiskotā informācija liecina, ka no 2025. gada 11. oktobra "Barbora" ir pārtraukusi piegādes uz Jāņupi, Plakanciemu, Mellupiem, Vaivadiem, Dāviem, Stīpniekiem, Lapsām un Dzērumiem.
"Barbora" mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka Latvijā piegādes tiek nodrošinātas Rīgā, Jūrmalā, Olainē, Ķekavā, Salaspilī, Ikšķilē, Ogrē un tuvākajā apkārtnē, kā arī Jelgavā. Savukārt Igaunijā piegādes pieejamas Tallinā un Tartu.
Pērn martā darbību izbeidza grupas uzņēmums "Barbora Polska", kas nodrošināja pārtikas produktu piegādi mājās dažādās Polijas pilsētās.
Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas koncernā "Vilniaus prekyba".