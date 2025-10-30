Uzlabojiet savus datorus ar Lifetime Office 2021 par 31,65 € un oriģinālo Win 11 Pro par 13,55 €! Tikai šajā Halovīnā!
Tuvojoties šī Halovīna sezonas burvju stundai, Keysoff piedāvā satraucošus piedāvājumus par būtiskiem Win un MS Office produktiem, lai izdzītu jūsu produktivitātes murgi. Iegrimstiet Keysoff Happy Halloween izpārdošanā, kur par tikai 31,65 € varat iegādāties Office 2021 Professional atslēgu uz mūžu, kas ir ideāli piemērota, lai ar spokainu vieglumu uzlabotu savu aprīkojumu
Šis nav MS 365 abonements — tā ir vienreizēja samaksa, lai lejupielādētu programmu komplektu uz vienu Win datoru. Ar šo beztermiņa licenci MS Office 2021 Pro jūs saņemat Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher un Access. MS Office 2021 nav jaunākā pieejamā versija, bet tajā ir divas programmas vairāk nekā 2024. gada komplektā, kas to padara vērtīgāku. Ievieciet Office 2021 Pro visās savās ierīcēs par pieejamu cenu, komplektā ar atslēgām no 26,30 €/PC. Apvienojiet to ar samazinātām cenām WinOS, piemēram, jaunāko Win 11 Professional par tikai 13,55 € (par 90 % zemāka cena nekā sākotnējā). Win 11 Pro piedāvā modernu interfeisu, gudrāku multitasking, iebūvētu Teams un AI Copilot, kas nodrošina nevainojamu produktivitāti. Kad beigsies atbalsts Win 10, ir pienācis laiks veikt atjauninājumu! Padariet piedāvājumu vēl pievilcīgāku ar vairāk nekā 62 % atlaidi, pārvēršot šos digitālos dārgumus par gardumiem, kas neizmaksās jums dvēseli — vienkārši dodieties uz augstāk minētajām saitēm, pirms tās izķers spoki!
Vairs nav nepieciešama abonēšana! Īpašās cenas ir spēkā tikai vienu nedēļu!
- Office 2021 Pro Plus – 31.65€
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.95€ (29.98€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 82.25€ (27.42€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 131.50€ (26.30€ Per PC)
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ / atslēga)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2024 Home and Business - 199.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Viss vienā komplektā – atjauniniet savu datoru par izdevīgu cenu! (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 42.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 42.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Visio Professional 2021 – 22.97€
- Project Professional 2021 – 25.70€
Vairumtirdzniecības komplekti visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma! Pirk vairāk, ietaupi vairāk!
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (Only 8€/ atslēga)
- Win 11 Pro - 100keys – 750€ (Only 7.5€/ atslēga)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/ atslēga)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (Only 6.99€/ atslēga)
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/ atslēga)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/atslēga)
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Kā trešās puses pārdevējs Keysoff par prioritāti izvirza klientu apmierinātību, piedāvājot 100 % likumīgas atslēgas un ērtu iegādes procesu. Pateicoties ātrai licences atslēgu piegādei, klienti var ātri aktivizēt savus produktus. Keysoff ir izveidojis labu reputāciju, pateicoties profesionalitātei un izcilam servisam, par ko liecina tā vidējais "teicamais" novērtējums TrustPilot, trešās puses atsauksmju vietnē, kurā cilvēki var novērtēt produktus, pakalpojumus un vietnes. Keysoff piedāvājumu klāstā ir labākās Microsoft operētājsistēmas, Office komplekti, Ashampoo rīki un biznesa rīki, piemēram, Microsoft Windows Server, Windows Storage Server un SQL Server. Šeit jūs varat ietaupīt līdz pat 95 % no PRM un iegādāties tikai 100 % likumīgas atslēgas, izmantojot drošas maksājumu metodes, naudas atmaksas garantiju un vienu no labākajām tehniskā atbalsta komandām.